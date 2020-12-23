江西女魔頭：可以說我不優秀 不可以說我不善良 盼眾籌賠償

「江西女魔頭」勞榮枝22日當庭對受害人提交的證據進行質證。(取材自時代周報)

「江西女魔頭」勞榮枝殺人案經過兩天的審理，她被控故意殺人罪、綁架罪、搶劫罪一審庭審結束。勞榮枝法庭上痛哭承認有罪，向被害者說出了「晚20年的道歉」。自認「善良」的她願意傾盡所有補償受害人，但「小木匠」陸中明的妻子不接受，崩潰質問她「你的心是肉長的嗎」？

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上游新聞報導，勞榮枝與男友法子英1996年至1999年間，分別在江西南昌市、浙江溫州市、江蘇常州市、安徽合肥市共同實施搶劫、綁架及故意殺人犯罪，奪走七條人命。

南昌市中級人民法院22日庭審，主要圍繞勞榮枝是否受到了法子英的脅迫、是否有殺人的主觀故意、是否參與殺人。公訴機關認為，證據確鑿，手段殘忍，應當依法予以勞榮枝嚴懲。

辯護律師認為，勞榮枝沒有殺人的動機，且確實被法子英威脅。她有悔罪和自首的情節，應予以減刑。

在法庭最後陳述階段，勞榮枝情緒失控當庭痛哭。勞榮枝說：「我真誠地向受害人及受害人家屬道歉，這句道歉晚了20年，對不起」。她同時對受害人家屬表示深切的同情，「我承認有罪、認罪、悔罪」。

勞榮枝稱，20多年裡她良心一直受到譴責，歸案後她的內心得到了救贖。要求公開庭審是想還原真相，不想被妖魔化。「可以說我不優秀，但不可以說我不善良」，勞榮枝希望法庭能給她一個改過自新，救贖的機會。

縱相新聞報導，在兩日的庭審中，勞榮枝多次提到了向受害者家屬賠償的想法，由於勞榮枝目前只有3萬元人民幣 (約4611美元 )可以賠償，她希望用眾籌方式賠償受害者。

受害者之一「小木匠」陸中明的妻子朱大紅也出席庭審。陸中明在1999年7月22日遇害，當時，勞榮枝與法子英僅是為了威脅他人取財，就將來修窗戶的陸中明當面殺害。

對於勞榮枝一再否認對殺害「小木匠」知情的舉動，朱大紅情緒幾近崩潰。她哭著質問勞榮枝，為何殘忍地殺害沒有債務也沒有糾紛的小木匠。對此，朱大紅要求賠償135萬元，不接受民事調解，只希望勞榮枝能受到法律的嚴懲。

南昌市中級人民法院22日一審庭審結束，法院宣布休庭，將另行擇期宣判。