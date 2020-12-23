賤賣雲南！網紅帶貨299元「6天雙人遊」 被踢爆詐騙！

雲南省旅遊線路成本，費用為每人980元人民幣。（取材自中央廣電總台中國之聲）

直播帶貨近年相當盛行，觀眾不僅可以聽到產品詳細解說，還能撿到便宜。不過，近日某短視頻平台主播「高火火」在直播間售賣了單價299元人民幣 （約45美元 ）的「6天5晚雲南雙人遊」旅遊卡，卻被網友踢爆宣傳不實，根本是欺騙消費者。

來源：YouTube

中央廣電總台中國 之聲報導，網紅「高火火」在直播間販售的這款旅遊卡，號稱「豪華雙人遊6天5晚只要299」，並強調是純玩團，全程無強制性消費購物行程，且下飛機後都是豪車接送。

不過有實際購買過的網友爆料，事實與直播間所宣傳相去甚遠，實際上該旅遊團從早到晚都是購物行程，指控網紅涉嫌虛假宣傳，欺騙消費者。

對此，雲南省旅遊執法總隊直指是詐騙，「也是在賤賣雲南」 ，已向市場監管部門通報此事。執法總隊表示，雲南成本費用至少每人980元，「高火火」直播間售賣299元旅遊卡「有很大的欺騙性」。

在相關執法部門介入後，「高火火」才道歉，並承諾將對已經出行旅遊的消費者「退一賠三」，對未出行的消費者進行全額退款。

資深旅遊人士、雲南美途國際旅行社總經理汪濤表示，幾乎所有網紅售賣的不合理產品全都是非法的，因為這些網紅沒有任何旅行社資格，沒有權利販賣相關產品；而且這些產品多是假冒旅行社的產品，從合同到章全部是假的。