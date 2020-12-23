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涉性騷 朱軍開腔：沒觸碰她一分一毫

中國新聞組／北京23日電
朱軍。(取材自微博)
朱軍。(取材自微博)

央視前主持人朱軍被電視台實習生弦子指控性騷擾案日前開庭，消失銀光幕前並沉默兩年的朱軍首度在微博上發聲，他堅稱自己是清白的，「我從未觸碰過那位女士一分一毫」，他轉發了記者對事件的調查報導，希望毫無證據的處以私刑不要成為社會慣例，就「到我為止」。

朱軍以「巨大恥辱」來形容這兩年生活，他自認是受害者，一直未發聲是因為堅信「清者自清，相信法律」。至於庭審情況，朱軍以不公開審理的因素拒絕透露。

香港01報導，微博名為「一位有點理想的記者」22日發表朱軍與弦子案件調查文章，除了實地走訪當年案發現場外，該記者更是記錄了朱軍首次就此案的相關回應。

在記者文中，朱軍明確表示在案發前完全不認識弦子，朱軍承認對弦子說過一句「你長得很像我太太」，但他表示這是為了緩解氣氛，也否認與弦子有肢體接觸，包括警察找上門時，朱軍仍然不知道發生什麼事。

文章梳理兩人筆錄，發現兩人對於事情經過說法迥然不同，弦子表示朱軍對其猥褻過程持續了40至50分鐘，途中，有工作人員進入，朱軍就暫停，人一走就繼續。但朱軍的說法是兩人只是聊天，沒有發生任何肢體接觸。

記者也曝光了當時的案發現場，現場是中國央視老台K127號化妝間，該化妝間兩面都是鏡子，沒有任何遮擋物。據悉，化妝間並非朱軍一人獨用，是多個節目組共同。大門在使用期間也不能完全關閉，而平時房間裡有人化妝時，房門也是一半遮掩一半打開。

其中一位目擊者表示，完全沒有發現朱軍有任何行為上的不妥。

報導指出，在朱軍發聲之後，弦子也在微博上回應。她指控朱軍轉發一篇證人撒謊、事實撒謊、他本人撒謊的文章，她稱為了官司，自己已付出巨大代價，「被社會性死亡的是自己」。

她強調，「無論是法庭還是講述，我都不會放棄，既然朱軍願意出來發聲，希望你至少做到本人到庭。」

弦子稱遭受朱軍性騷擾的化妝間，此為多個節目組共同。(取材自微博)
弦子稱遭受朱軍性騷擾的化妝間，此為多個節目組共同。(取材自微博)
朱軍猥褻案的受害女主弦子。(取材自微博)
朱軍猥褻案的受害女主弦子。(取材自微博)

微博 警察 中國

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