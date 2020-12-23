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「文賊不配當導師」瓊瑤聯手上百人 抵制于正、郭敬明

中國新聞組／北京23日電
瓊瑤呼籲抵制郭敬、于正。(本報資料照片)
瓊瑤呼籲抵制郭敬、于正。(本報資料照片)

靠「小時代」系列走紅的作家兼導演郭敬明，以及電視劇「延禧攻略」製作人于正，最近分別在真人秀「演員請就位2」、「我是特優聲」2個節目擔任評審導師，人氣急升，但引起眾多業者不滿。兩波連署，包括瓊瑤在內，共有156業內人士呼籲媒體封殺兩人。

影音來源：YouTube

綜合媒體報導，于正最近在節目擔任評審，激烈言詞再度成為焦點，而他之前抄襲瓊瑤的「梅花烙」被法院判敗訴，卻依然能登上微博熱搜被奉為導師，引發瓊瑤強烈不滿，聯手業內人士聯名發出信件，強烈呼籲「抄襲剽竊者不應成為榜樣」。

111位編劇、導演、製片人、作家21日晚發出「聯名信」，向行業和社會發出強烈呼籲「抄襲剽竊者不應成為榜樣」，更直接點名于正、郭敬明二人，稱他們為「文賊」。22日又有45名影視從業者加入連署。

被控抄襲 于、郭未回應

雖說這批抵制者名單裡面有了156個人，但于正與郭敬明兩個人的態度卻耐人尋味。于正一直沒有給出過回應，反而郭敬明仍然在宣傳著自己的新電影

本報系聯合報報導，此次連署人的名單裡赫見和于正有過節的瓊瑤，及她的媳婦何琇瓊，過去于正的「宮鎖連城」被瓊瑤指控抄襲她的作品「梅花烙」，雖然否認抄襲，但法院最後判決于正敗訴，除了永久停播「宮鎖連城」外，還要求于正公開道歉，並賠償瓊瑤上千萬新台幣，他卻拖了3年還不道歉，在2018年被法院要求強制執行。

連署書裡強調，吸毒嫖娼的藝人都受到懲罰、有道德問題的藝人也被限制出鏡，「為什麼被法院判決的『文賊』卻被資本和平台追捧？」不能接受「審醜」行為繼續下去，這樣的『文賊』在網路平台、電視台被捧為導師，讓他們販賣『成功學』，在社會上造成了極其惡劣的影響，對青少年樹立了非常壞的榜樣」。

另據紅星新聞報導，編劇宋方金21日晚在微博上發布公開聲明，稱「111位編劇、導演、製片人、作家聯合簽名，在這個冬至深夜向行業和社會發出強烈呼籲：抄襲剽竊者不應成為榜樣！」聲明中，聯合抵制人包括瓊瑤、高書群、莊羽、白一驄、董潤年等圈內知名人士。

22日深夜，宋方金在社交平台上再一次曬出名單，在第二批聯合抵制于正與郭敬明的影視從業者裡面又多了45個。他寫道：「第二批聯名簽署名單。加上第一批共156名同仁。同氣連枝，同聲相應。為了光遇見光，大家遇見了彼此。」

宋方金說，「對於被抄襲者來說，反抄襲之路是一個很痛苦的過程，比如郭敬明《夢裡花落知多少》抄襲莊羽《圈裡圈外》的作品，已十多年過去了，莊羽贏了官司，郭敬明賠了錢，但現在（郭敬明）依然沒有道歉，反抄襲是這個行業的良心。」

宋方金稱，這份公開聲明沒有主要發起人，「我們圈內沒有哪一個人有如此大的影響力，可以動員100多位圈內人，這是一個集體的過程。」

報導指出，上百圈內人發布聯名信，陣勢堪稱罕見。作為作家或是影視工作者，抄襲理應是職業生涯最為致命的污點。反觀于正和郭敬明，在法院判決落錘後，態度上拒絶道歉，職業發展上卻一路通達。如今，他們「功成名就」，已坐上導師之位，開始指點江湖、獎掖後進了。報導稱，這大概是文藝領域「流量為王」邏輯下自然衍生的圖景：流量價值是前置於職業操守的，「這種態度再不反思，恐會鼓勵後來者：大膽抄吧，能火就行。這種風氣，最終也必然會反噬行業。」

郭敬明。（取材自微博）
郭敬明。（取材自微博）
于正。（取材自微博）
于正。（取材自微博）

導演 微博 電影

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