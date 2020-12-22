湖南警涉貪被查 移送途中離奇亡

郴州市公安局北湖分局燕泉派出所原所長許孔習。（取材自紅星新聞）

湖南省郴州市公安 局北湖分局燕泉派出所原所長涉違紀違法被查，12月17日在從紀委監委移交司法機關時，許孔習卻意外身亡，引發廣泛關注。

紅星新聞報導，許孔習家屬表示，17日接到許移交司法機關的通知，隔天晚上11點再接獲官方通知，稱許孔習正在株洲一家醫院搶救。家屬連夜趕到株洲，在12月19日晚上9點多見到許孔習，當時許已躺在株洲縣人民醫院太平間裡，「人已經不行了，沒有了生命體徵。」

許孔習家屬表示，許的頸部有傷痕，口腔、鼻腔有血跡，左胸心臟等部位出現塌陷，「據我們了解，紀委是在凌晨對許孔習進行轉移時出現意外死亡的，他因何而死？希望官方給個說法。」

北湖區紀委一名工作人員表示，「曉得有這麼回事，但具體原因還在調查中，涉事工作人員也不方便就此出來回應，但這事遲早會調查清楚，具體以上級部門的調查和回應為準。」

據郴州市紀委官方微信 「林邑清風」指出，「經查，許孔習違紀違法的罪狀包括：違規收受禮金、禮品、購物卡；違反組織紀律，用人失察失誤，造成嚴重後果；為黑社會性質組織充當「保護傘」，違反生活紀律，與他人發生不正當性關係。利用職務便利，為轄區內的黃、賭業者提供保護等。