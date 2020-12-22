我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

湖南警涉貪被查 移送途中離奇亡

中國新聞組╱北京22日電
郴州市公安局北湖分局燕泉派出所原所長許孔習。（取材自紅星新聞）
郴州市公安局北湖分局燕泉派出所原所長許孔習。（取材自紅星新聞）

湖南省郴州市公安局北湖分局燕泉派出所原所長涉違紀違法被查，12月17日在從紀委監委移交司法機關時，許孔習卻意外身亡，引發廣泛關注。

紅星新聞報導，許孔習家屬表示，17日接到許移交司法機關的通知，隔天晚上11點再接獲官方通知，稱許孔習正在株洲一家醫院搶救。家屬連夜趕到株洲，在12月19日晚上9點多見到許孔習，當時許已躺在株洲縣人民醫院太平間裡，「人已經不行了，沒有了生命體徵。」

許孔習家屬表示，許的頸部有傷痕，口腔、鼻腔有血跡，左胸心臟等部位出現塌陷，「據我們了解，紀委是在凌晨對許孔習進行轉移時出現意外死亡的，他因何而死？希望官方給個說法。」

北湖區紀委一名工作人員表示，「曉得有這麼回事，但具體原因還在調查中，涉事工作人員也不方便就此出來回應，但這事遲早會調查清楚，具體以上級部門的調查和回應為準。」

據郴州市紀委官方微信「林邑清風」指出，「經查，許孔習違紀違法的罪狀包括：違規收受禮金、禮品、購物卡；違反組織紀律，用人失察失誤，造成嚴重後果；為黑社會性質組織充當「保護傘」，違反生活紀律，與他人發生不正當性關係。利用職務便利，為轄區內的黃、賭業者提供保護等。

微信 公安

上一則

控港警阻礙採訪反送中過度武力 記協敗訴

下一則

香港限聚令延長14天 學校停課至1月10日

延伸閱讀

用電量飆升 湖南促「外電入湘」

用電量飆升 湖南促「外電入湘」
他其實是「她」！湖南女結婚20年才知是男兒身 先生嚇傻

他其實是「她」！湖南女結婚20年才知是男兒身 先生嚇傻
湖南女結婚20年 醫院檢查才知是男兒身 丈夫嚇傻

湖南女結婚20年 醫院檢查才知是男兒身 丈夫嚇傻
中國湖南涉貪警察移交司法途中死亡 多處骨折出血

中國湖南涉貪警察移交司法途中死亡 多處骨折出血

熱門新聞

葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
江蘇靖江一女子在街頭將衣服脫光，拿著手機走來走去。(視頻截圖)

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

2020-12-18 10:00
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

2020-12-15 20:20
盧女為了維持住良好「信譽」和光鮮的外表，開始美容整形、大買名包。(取材自杭州日報 )

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

2020-12-16 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友
新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議