我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：變種病毒「非常可能」已進入美國

BioNTech：可在6周內修改疫苗 以對抗變種病毒

當年妖艷蛇蠍 勞榮枝如今蒼老難辨

中國新聞組╱北京22日電
以前的勞榮枝容貌姣好。（取材自遠薦）
以前的勞榮枝容貌姣好。（取材自遠薦）

被稱「蛇蠍美人」的勞榮枝21日公開受審引起社會關注，有媒體將其昔日嫵媚神態與今日相比，稱她面容憔悴，已蒼老到難以辨認。

自媒體遠薦刊文稱，公眾上一次看到勞榮枝本人還是在去年的12月17日，當時被關押在看守所的勞榮枝首次露面，她面容憔悴，臉色蒼白，跟之前流出的照片相比，感覺蒼老了不少。 

而昨天庭審現場的勞榮枝，似乎比去年更加憔悴了，頭髮稀疏，膚色暗沉，臉上寫滿滄桑，45歲的她，現在更像是一個近60歲的老嫗。

當年她在被捕後那一抹「媚笑」讓人心有餘悸，一顰一笑之間，眉目含情，眼波流轉，一度在中國網上引起廣大討論，有網友稱「蛇蠍美人」這四個字，就是專門為勞榮枝準備的。

而逃亡期間的勞榮枝更是展現出強大的反偵察能力和偽裝能力。她熟諳男人心理，即便已年過40，卻依然有瘋狂的追求者，勞榮枝被抓前和廈門「男友」開了一家手表店，日常生活過得很滋潤，養狗、學各類樂器、舞蹈，畫畫，儼然一個優雅的美婦人。

新京報刊文指出，回顧當年，法子英與勞榮枝是在一場婚禮上相識。法子英是江西九江當地的小混混，曾因搶劫罪被判刑。而勞榮枝剛剛師範畢業參加工作，是當地一所小學教師，且身材苗條，容貌姣好。誰也料不到這二人的結合，卻開啟了一場以殺人為業的世紀孽緣。

中國

上一則

「我也是受害人」 揹7命女魔勞榮枝受審 泣訴：被妖魔化

下一則

中國首次公布黃河水資源超載區名單 26地暫停取水許可

延伸閱讀

緯創印度廠暴動 蘋果「暫緩下新單」促改善管理

緯創印度廠暴動 蘋果「暫緩下新單」促改善管理
移民血淚話當年

移民血淚話當年
鎖江樓塔 九江的比薩斜塔

鎖江樓塔 九江的比薩斜塔
「九江茶餅」四香合一 配茶也有大學問

「九江茶餅」四香合一 配茶也有大學問

熱門新聞

葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
江蘇靖江一女子在街頭將衣服脫光，拿著手機走來走去。(視頻截圖)

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

2020-12-18 10:00
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

2020-12-15 20:20
盧女為了維持住良好「信譽」和光鮮的外表，開始美容整形、大買名包。(取材自杭州日報 )

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

2020-12-16 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議
放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…

放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…
淡化疫情的共和黨議員搶先施打疫苗 網友罵翻天

淡化疫情的共和黨議員搶先施打疫苗 網友罵翻天