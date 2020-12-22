當年妖艷蛇蠍 勞榮枝如今蒼老難辨

以前的勞榮枝容貌姣好。（取材自遠薦）

被稱「蛇蠍美人」的勞榮枝21日公開受審引起社會關注，有媒體將其昔日嫵媚神態與今日相比，稱她面容憔悴，已蒼老到難以辨認。

自媒體遠薦刊文稱，公眾上一次看到勞榮枝本人還是在去年的12月17日，當時被關押在看守所的勞榮枝首次露面，她面容憔悴，臉色蒼白，跟之前流出的照片相比，感覺蒼老了不少。

而昨天庭審現場的勞榮枝，似乎比去年更加憔悴了，頭髮稀疏，膚色暗沉，臉上寫滿滄桑，45歲的她，現在更像是一個近60歲的老嫗。

當年她在被捕後那一抹「媚笑」讓人心有餘悸，一顰一笑之間，眉目含情，眼波流轉，一度在中國 網上引起廣大討論，有網友稱「蛇蠍美人」這四個字，就是專門為勞榮枝準備的。

而逃亡期間的勞榮枝更是展現出強大的反偵察能力和偽裝能力。她熟諳男人心理，即便已年過40，卻依然有瘋狂的追求者，勞榮枝被抓前和廈門「男友」開了一家手表店，日常生活過得很滋潤，養狗、學各類樂器、舞蹈，畫畫，儼然一個優雅的美婦人。

新京報刊文指出，回顧當年，法子英與勞榮枝是在一場婚禮上相識。法子英是江西九江當地的小混混，曾因搶劫罪被判刑。而勞榮枝剛剛師範畢業參加工作，是當地一所小學教師，且身材苗條，容貌姣好。誰也料不到這二人的結合，卻開啟了一場以殺人為業的世紀孽緣。