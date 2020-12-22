「我也是受害人」 揹7命女魔勞榮枝受審 泣訴：被妖魔化

有「美女蛇」、「殺人女魔頭」稱號的勞榮枝，涉嫌犯故意殺人、綁架、搶劫等案21日在江西省南昌市中級人民法院一審。圖為庭審現場的勞榮枝。（中新社）

有「美女蛇」、「殺人女魔頭」稱號的江西女子勞榮枝，被控與男友法子英合謀色誘殺害七人案件，21日於江西南昌市中級人民法院一審開庭。庭審現場，潛逃23年的勞榮枝當庭帶著哭腔懺悔道歉，但不認可部分罪名指控，辯稱是遭男友的毆打威脅所為，「我是他的性侵 工具，也是他的賺錢工具。」

中新社報導，據南昌市人民檢察院指控，被告人勞榮枝與法子英（另案處理）是情侶關係。1996年至1999年間，二人共謀且分工明確，由勞榮枝在娛樂場所做陪侍小姐（俗稱「坐檯」）物色有錢人為作案對象，分別在江西省南昌市、浙江省溫州市、江蘇省常州市、安徽省合肥市共同實施搶劫、綁架及故意殺人犯罪。

罪推男友法子英：我擺脫不了他的魔掌

上游新聞報導，落網一年後，勞榮枝站上被告席，聲音低沉，一直低著頭。面對公訴機關指控，勞榮枝表示，她是受到法子英威脅，自己也是受害者，並沒有殺人的故意，且沒有合謀的行為。「我也想對受害人和我的家人表示道歉。」

庭審中，勞榮枝多次重複其不存在合謀，只是被法子英威脅，經常被法子英毆打。每天都被要求匯報，遭受了很多常人難以忍受的折磨。

勞榮枝說：「當年我才20歲出頭，法子英誘騙我停薪留職的時候我剛剛21歲，當時只知道外面的錢很好賺。我帶著畢業證去找工作，法子英不讓，讓我去坐檯。」「我想分手，但是法子英不肯和我分手，他威脅我，如果分手就傷害我的家人。期間，我墮胎 兩次，墮胎當天他還侵犯我。我擺脫不了他的魔掌，我當時害怕，不敢報警，不敢告訴家長。」

勞榮枝並稱，「我骨子裡不想做這種齷齪的事情，我瞧不起這些通過不正當手段掙錢的行為。」

自稱「知性美」 逃亡過程中曾有兩個情人

新京報報導，庭審中，勞榮枝沒提過法子英的名字，只用「他」代替。她描述當年的自己是一個心智不成熟的無知少女，被「他」誘騙，走上犯罪的道路。勞榮枝說：「他對我的傷害比對受害人還大，我不是故意的，請原諒我的自私，當時我只想活，希望媒體不要妖魔化我。」

勞榮枝並表示願意用自己僅存的3萬餘元人民幣 積蓄賠償受害人。

對此，控方律師劉靜潔認為，勞榮枝在庭上「賣慘」，「當年法子英的錢都被勞榮枝捲走了，不是她對被害人說一句『對不起』就能免除處罰的。」

另據瀟湘晨報報導，庭上檢方出示的證人證言中，有一組證言稱「勞榮枝很風騷」，但勞榮枝當庭反駁表示，「平時別人都說我是知性美。」

另據檢方出示的證據顯示，在逃亡過程中，勞榮枝曾有兩個情人，一個姓朱，一個姓劉。其中有個人特別愛她，要和她結婚。