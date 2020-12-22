懷孕女遭性侵 孩子出生不像老公！偷偷去做親子鑑定…

30歲的中學老師小李懷孕時遭性侵，生下孩子後因為覺得與丈夫長得不像，決定去做親子鑑定。示意圖與本文無關。 (取材自瀟湘晨報/視覺中圖)

30歲的中學老師小李與丈夫分居兩地，前年某個晚上，當時懷有身孕的小李遭男子性侵 ，為了丈夫的名譽，小李選擇隱忍下來；不過就在孩子出生慢慢長大後，她覺得孩子似乎與丈夫長得不像，處於崩潰邊緣的小李決定進行親子 鑑定。

瀟湘晨報報導，前年某一晚，剛確認自己懷孕十來天的小李經過一片建築工地時，突然被一男性拖入路邊性侵，還被對方暴力相向。回到家中的小李痛哭之後，把自己關在家中，出於羞愧和害怕，她一直沒有向家人透露這件事情，也沒有報警。

然而就在寶寶出生後，小李怎麼看怎麼覺得不像丈夫，擔心會不會是侵犯者的？小李連續好幾天吃不下也睡不好，甚至因抑鬱自責而辭去工作。最後她選擇帶著丈夫的毛髮，去做親子鑑定。

據報導，小李諮詢湖南省第二人民醫院芙蓉司法鑑定中心的專家，對方解釋，如果確定懷孕以後，便沒有機會再次受孕，也就是孩子不太可能是侵犯者的。但小李還是希望做鑑定讓自己安心，最後結果出爐，孩子的確是小李丈夫的。

小李喜極而泣，連連發問：「真的嗎？孩子是我老公的？不會錯吧？」最後小李也把壓抑了一年多的實情告訴家人及丈夫。