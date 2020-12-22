我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南極洲出現新冠病例！全球七大洲宣告全數淪陷

美國土安全部正審查中國TCL電子

懷孕女遭性侵 孩子出生不像老公！偷偷去做親子鑑定…

中國新聞組╱北京22日電
30歲的中學老師小李懷孕時遭性侵，生下孩子後因為覺得與丈夫長得不像，決定去做親子鑑定。示意圖與本文無關。 (取材自瀟湘晨報/視覺中圖)
30歲的中學老師小李懷孕時遭性侵，生下孩子後因為覺得與丈夫長得不像，決定去做親子鑑定。示意圖與本文無關。 (取材自瀟湘晨報/視覺中圖)

30歲的中學老師小李與丈夫分居兩地，前年某個晚上，當時懷有身孕的小李遭男子性侵，為了丈夫的名譽，小李選擇隱忍下來；不過就在孩子出生慢慢長大後，她覺得孩子似乎與丈夫長得不像，處於崩潰邊緣的小李決定進行親子鑑定。

瀟湘晨報報導，前年某一晚，剛確認自己懷孕十來天的小李經過一片建築工地時，突然被一男性拖入路邊性侵，還被對方暴力相向。回到家中的小李痛哭之後，把自己關在家中，出於羞愧和害怕，她一直沒有向家人透露這件事情，也沒有報警。

然而就在寶寶出生後，小李怎麼看怎麼覺得不像丈夫，擔心會不會是侵犯者的？小李連續好幾天吃不下也睡不好，甚至因抑鬱自責而辭去工作。最後她選擇帶著丈夫的毛髮，去做親子鑑定。

據報導，小李諮詢湖南省第二人民醫院芙蓉司法鑑定中心的專家，對方解釋，如果確定懷孕以後，便沒有機會再次受孕，也就是孩子不太可能是侵犯者的。但小李還是希望做鑑定讓自己安心，最後結果出爐，孩子的確是小李丈夫的。

小李喜極而泣，連連發問：「真的嗎？孩子是我老公的？不會錯吧？」最後小李也把壓抑了一年多的實情告訴家人及丈夫。

性侵 親子

上一則

網購性感衣 竟收到壽衣…她用這招順利退款

下一則

中國大連本土疫情擴散 祭全民檢測嚴控外流

延伸閱讀

四川84歲翁性侵13歲智障女致懷孕 判處結果出爐…

四川84歲翁性侵13歲智障女致懷孕 判處結果出爐…
菲律賓兒少勝利 國會擬提高合法性行為最低年齡

菲律賓兒少勝利 國會擬提高合法性行為最低年齡
成都14歲女跳樓自殺案 商人8次性侵還散播裸照

成都14歲女跳樓自殺案 商人8次性侵還散播裸照
懷孕菸照抽…胎盤嚴重鈣化

懷孕菸照抽…胎盤嚴重鈣化

熱門新聞

葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
江蘇靖江一女子在街頭將衣服脫光，拿著手機走來走去。(視頻截圖)

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

2020-12-18 10:00
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

2020-12-15 20:20
盧女為了維持住良好「信譽」和光鮮的外表，開始美容整形、大買名包。(取材自杭州日報 )

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

2020-12-16 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議
放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…

放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…
淡化疫情的共和黨議員搶先施打疫苗 網友罵翻天

淡化疫情的共和黨議員搶先施打疫苗 網友罵翻天
返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺