不屬正當防衛？68歲男反制87歲持棍翁致死 二審判決家屬不服…

郭子玉（右）與老伴楊鳳榮。(取材自紅星新聞)

兩年前，遼寧省凌源市87歲的趙洪財與68歲的鄰居郭子玉發生打鬥，趙洪財返家後死亡。今年8月，此案重審宣判，凌源市人民法院以故意傷害罪，判處郭子玉有期徒刑五年，賠償受害者家屬喪葬費2萬5018元；郭子玉的兒子郭永峰日前表示，將依法向遼寧朝陽中院提出上訴。

紅星新聞報導，郭子玉與被害人趙洪財系同村村民，平時常因菜地糾紛關係不睦。2018年6月19日，郭子玉妻子楊鳳榮在自家門口與趙洪財相遇，趙洪財追著楊鳳榮至其家院內，用拐杖將剛踏出屋門的郭子玉頭部擊打出血。

郭子玉氣得上前搶奪趙的拐杖後，與妻子一起將趙推倒在地，並打電話報警，期間，郭子玉用搶奪的拐棍持續毆打趙洪財。隨後趙洪財被家屬攙扶回家，但當天12時許，趙洪財在家中死亡。

據報導，經鑑定，趙洪財頭部、背臀部、四肢部總計29處創傷。其中腦挫傷損傷程度為輕傷一級，顱骨骨折、蛛網膜下腔出血及肢體軟組織損傷程度均為輕傷二級，其死亡與打鬥事件中所形成的損傷有因果關係。

2019年，法院一審認定郭子玉犯故意傷害罪，判處有期徒刑六年。郭子玉不服判決提起上訴後，遼寧朝陽中院裁定發回重審，該案於今年7月17日再次開庭審理。

重審判決書顯示，法院認定，趙洪財已87歲，平時走路需要用拐杖。案發時，趙洪財的不法侵害行為已被有效制止，但郭子玉還是繼續實施毆打，使趙身體多處損傷，可以看出郭子玉的行為與正當防衛的條件不符，應以故意傷害罪追究其刑事責任。

報導指，對於二審判決結果，郭子玉家屬表示，雖然刑期從原一審的六年，變成如今的五年，但他們依舊不服該判決，堅持認為郭子玉行為是正當防衛，將依法提起申訴。