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青島房客欠租2年不肯搬…屋裡傳女童哭聲 揭開心酸故事

中國新聞組／上海22日電
有個穿著單薄的小女孩，在客廳跑來跑去。(取材自澎湃新聞)
有個穿著單薄的小女孩，在客廳跑來跑去。(取材自澎湃新聞)

山東青島薛家島示範小區一名房東薛先生日前表示，他將房子租給一名帶著小孩的單親媽媽，沒想到對方兩年沒交房租了，門也打不開，他只好給對方斷水斷電，但租客就是不搬走。某一天房東更聽到有小孩的哭聲，只好報警讓警方來開門，想不到開門以後，裡頭的狀況竟讓人看了鼻酸。

澎湃新聞報導，2015年7月，薛先生將房子租給自稱是大學老師的孫女士，房租一年1萬元人民幣(約1526美元)，她當時帶著一個女兒，上小學四年級，租房子之後又生了個小女兒。租房後的三年時間，一切都很正常，可到了2018年7月，該交下一年房租時，孫女士就開始各種拖欠，這一拖就是兩年多，連物業費水電費都欠著。

據報導，迫於無奈，薛先生開始斷水斷電，水停了三、四個月，電已經停了半年。但孫女士依然不肯搬走。

報導指出，薛先生日前聽到有小孩的哭聲，於是報了警，民警和物業陸續趕到現場敲門。開門的是孫女士14歲的大女兒。民警詢問她們家裡怎麼沒大人，骨瘦如材的女孩才說媽媽出門上班了，平時都是她在家照顧不到四歲妹妹，過著沒水沒電的生活，有時每天吃的只有媽媽前一晚帶回來的煎餅，女孩也因為沒有錢繳學費，只能待在家中和妹妹相依為命。

那爸爸呢？姊姊說：「爸爸聯繫不上。」

據報導，警察後來聯絡孫女士，她說，原先她還有工作，但為了照顧小孩又和孩子的爸分手了，她才會變得身無分文，只能到處打零工。

對於房東希望自己盡快搬走，對之前的房租不再追究，孫女士表示，自己也有困難，她爸媽都過世了，孩子的爺爺奶奶也生病了。

女兒們的教育也是大問題，兩個孩子都沒上戶口。孫女士表示，報戶口需要生父出面，但她沒辦法提供孩子的爸爸的身分證，要報戶口就要做親子鑑定，她真的沒有多餘的錢才會拖到現在。

報導指出，對此，社會事務辦公室的工作人員表示，如果孫女士家滿足相關政策，將幫她申請低保，但是住的地方他們無能為力。薛家島街道婦女聯合會工作人員則表示，會將此事上報。

迫於無奈，薛先生開始斷水斷電。(取材自澎湃新聞)
迫於無奈，薛先生開始斷水斷電。(取材自澎湃新聞)

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