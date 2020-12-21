私拆電線桿卻壓死妻子 浙男索賠150餘萬 法院竟判…

電線桿呈無線、南北倒伏狀態。(取材自瀟湘晨報)

今年初，浙江台州仙居，為了方便日後裝修，一男子私自拆除自家房屋旁邊的電線桿。沒想到在拆除過程中，其妻子不慎被壓在電線桿下不治身亡。男子悔恨萬分的同時，起訴要求電線桿的產權方供電公司和電線桿拆除後的受益人隔壁鄰居賠償150餘萬元損失。近日，法院審理此案後，僅判決鄰居適當補償3萬元，駁回家屬其他訴訟請求。

瀟湘晨報報導，顧海的房屋坐北朝南，西鄰王偉的房屋，兩屋中間有80厘米寬間隙。兩屋之間的三樓處橫駁著兩塊空心水泥板，地面豎立著一根水泥電線桿。

據報導，為了利於採光和日後裝修房屋方便安裝腳架，今年2月8日顧海與王偉商量後，準備拆除兩屋之間的空心水泥板和水泥電線桿。

第二天一早，顧海先用鐵鎚在水泥電線桿底部敲了一圈，電線桿傾斜靠在顧海房屋牆上。擔心窗戶受損，顧海上到三樓窗口採取防護措施，並指示妻子拿木棍頂住窗戶。

沒想到，此時電線桿突然向北滑動倒向地面，妻子不幸被電線桿頂部壓中身體，搶救後不治。

報導指出，顧海認為悲劇的釀成更多是電線桿的產權方供電公司，和電線桿拆除後的受益人隔壁鄰居王偉的責任。於是向法院起訴求償150餘萬元。

顧海認為，2013年4月，供電公司將原先布設的電線回收卻未拆掉電線桿，妨礙出入。如果不是供電公司疏於管理，他也不會去拆電線桿。他和妻子是因為鄰居關係，才幫忙王偉一起拆除電線桿，妻子的死亡發生在義務幫工期間，因此供電公司和王偉要負責賠償。

供電公司則稱，倒地的電線桿狀態幾乎完好，可見在拆除前無安全隱患，更不影響住戶出入。拆除過程中的不當行為才導致顧海妻子死亡。

鄰居王偉則稱，他家東面這扇門沒有使用，也未要求顧海將電線桿拆除，「發生這樣的事情我也不願看到，我願補償3萬元。」

法官實地調查發現，電線桿呈無線、南北倒伏狀態。顧海房屋北面、西面、南面各開有一扇門。王偉房屋北面、東面各有一扇門，但東門用木板封死。根據勘驗情況，顧海從側門進出的可能性較大，電線桿拆除後的最大受益者應是顧海。

法院審理認為：原告提供的證據不足以證明係被告王偉請顧海夫妻拆除電線桿的，對於被告願意對原告進行適當補償，予以許可。其次，事故原因係原告顧海擅自拆除電線桿所致，與供電公司是否疏於管理不存在因果關係，原告方應對事故的發生自行承擔責任。故仙居法院一審判決被告王偉補償原告方3萬元，駁回原告的其他訴訟請求。一審判決後，原告不服上訴至中院，中院維持了原判。