用拳頭用汽油用硫酸…譚維維新歌血書中國家暴悲劇

譚維維日前舉辦線上音樂會。(取材自中國日報)

中國 歌手譚維維日前發表新歌「小娟（化名）」引發關注與議論，歌詞描述中國家暴 受害者種種悲慘境遇，被網友形容「字字誅心、句句帶血」。

美國 之音報導，譚維維日前舉行新專輯「3811」線上音樂會，其中「小娟」一曲引發對家庭暴力問題的熱烈討論。

「我們的名字不叫小娟，化名是我們最後防線」，「隱去我姓名，忘記我姓名，同一齣悲劇不斷上演繼續，囚禁我身軀、割斷我舌頭，無聲將眼淚織進綢緞錦繡」，歌詞凸顯當今中國家暴受害者的悲慘處境。

有網友介紹其創意是譚維維38歲生日那天想出來的，其中11首歌講述11種不同女性的人生故事。她們中有出租車司機、慈善工作者、單親媽媽、未曾接觸過網絡的60歲母親等。但所有新曲中「小娟（化名）」反響最大。

旅居紐約的女權活動人士呂頻說：「感受就是驚訝吧，耳目一新。」

據報導，歌中數段歌詞是對真實案例的描述，被網友稱為「字字誅心、句句帶血」：「用拳頭用汽油用硫酸」，「女子拒絕求婚被潑硫酸」——湖南周姓女子拒絕前男友求婚被潑硫酸致面容幾乎全毀，四川阿壩藏族網紅卓瑪拉姆被前夫砍傷澆汽油燒成重傷搶救16天後死亡；「衝進下水道，從婚房沉入河床」——杭州殺妻分屍投入化糞池案；「塞滿行李箱，陽台上冰箱冷藏」——四川資陽行李箱藏女屍案，合肥男子捅女友20刀藏屍冰櫃案。

有網友表示，「這首歌成本太高，代價太大，大到每寫下一行歌詞都是一個女孩的生命被殘害的現實」。

另有網友認為，「這不是一首歌，而是一本生死簿。如果不加強對小娟們的保護，不從根源上打破壓迫女性的思想，我們還會看到愈寫愈長的生死薄。」

呂頻則進一步表示，「主流歌手竟然發布了這麼一首很激烈的控訴和批評的歌，說明家庭暴力問題確實得到了社會大眾更多的關注，否則藝人是不會創作這種歌的」。

曾擔任美國律師協會駐中國辦事處主任的法律學者虞平說，家暴問題是反映中國文化和法律的一個綜合問題。「婦女在中國的政治地位也很低。」「中國到現在為止只有唯一的一個省剛剛才有一個女書記。」

英國衛報曾報導，有關中國家暴目前尚無官方的國家統計數據，但據官辦非營利組織全國婦聯2010年的一項調查發現，在24至60歲的已婚女性中，有24.7％遭受了家庭暴力。