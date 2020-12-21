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大連男砸900萬買理財產品 19天虧265萬 法院這麼判…

中國新聞組／北京21日電

近日，一名投資者孫某因花了900萬元購買理財產品，19天就虧掉265萬，最終法院判決銀行方賠償200多萬元，引起人們的廣泛關注。

綜合媒體報導，2015年6月10日，家住遼寧大連的孫某在平安銀行大連分行購買了900萬元公募基金產品，之後孫某想贖回基金時，平安銀行大連分行理財經理卻勸其繼續持有，不料趕上股市暴跌，孫某購買的基金產品19天狂跌30%；2015年6月29日，孫某再次到銀行，要求銀行為其贖回全部的理財產品，當日孫某的基金帳面資金為694萬餘元，最終贖回後的回款金額為634萬餘元，這也意味著孫某共損失超過265萬。巨額損失下，孫某向法院起訴了該銀行。

法院認為，銀行的理財經理在向孫某推介理財產品時，並未重新對其做書面風險承受度評估，也未告知其產品的風險等級。而孫某發現後要求贖回時，銀行理財經理也未能實時告知風險，繼續勸解其不贖回，繼續持有，導致孫某某遭受更大損失。銀行對孫某的虧損存在重大過錯，應承擔主要責任。而孫某作為完全民事行為能力人，對於本案的損失亦存在過錯，應承擔次要責任。法院最終判令平安銀行大連分行需賠償孫某80%的理財本金，共計212.61萬元。孫某則被判自行承擔20%的責任。

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