中國「兩頭婚」興起／救了生育率 孩子跟誰變「對賭」

「兩頭婚」究是利大還是弊大，網路各有支持及反對意見，專家和執業律師也有不同看法。有人認為「總體上利大於弊」，且是一種新婚姻模式探索，有何不可？也有律師根據實際案例指出，兩頭婚容易使夫妻和兩個家庭之間的矛盾不好調和，甚至引發離婚，並非人人都適合。

多年從事「家務事」處理的杭州市婦女維權與法律援助志願團的志願者楊紅告訴中國 婦女報，她覺得這種「不來不去」的兩頭婚應該是新形勢下的一種探索，這種探索蠻好，有利於家庭的穩固和諧。

楊紅總結了兩頭婚的幾大優勢。首先，兩頭婚家庭商定好生育兩個小孩，是積極響應了國家的生育政策，有利於緩解社會的老齡化。而且，沒有彩禮和陪嫁門檻，男方和女方的經濟壓力都會減輕。「相對而言，可以提高年輕人的結婚意願。再者，生育兩個小孩既隨父姓又隨母姓，避免了姓氏和撫養方面的紛爭」。

但幾位執業律師則認為，在實際生活中，兩頭婚具有一定的「後遺症」。

律師楊麗慧表示，和原生家庭保持一定「黏性」雖好，但兩頭婚家庭的獨立性會弱，小家庭的完整性、年輕夫妻的親密度都會受到影響。「現實中我們接觸到的案例，兩頭婚家庭會因為誰家都不能少、不能輸，從而發生爭執。比如有的男方不願多在女方家住，怕住的時間多一點會有入贅之嫌」。

「有些是可以調和的，但有些矛盾不好調和，甚至會引發離婚」，律師杜鵬說。事實上，哪個孩子跟誰姓，也有「對賭」成分在。如果二孩有一胎為女孩且隨男方姓氏，可能造成男方的心態失衡。同時，取消掉外公外婆的稱謂，會讓孩子分不清親輩關係，爺爺奶奶也可能更偏愛隨自己姓氏的小孩，讓孩子很難融入自己的家庭。