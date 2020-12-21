我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診逼1800萬例 佛州逾120萬

幕僚確診 加州州長紐森再度隔離十天

中國「兩頭婚」興起／救了生育率 孩子跟誰變「對賭」

中國新聞組／北京21日電

「兩頭婚」究是利大還是弊大，網路各有支持及反對意見，專家和執業律師也有不同看法。有人認為「總體上利大於弊」，且是一種新婚姻模式探索，有何不可？也有律師根據實際案例指出，兩頭婚容易使夫妻和兩個家庭之間的矛盾不好調和，甚至引發離婚，並非人人都適合。

多年從事「家務事」處理的杭州市婦女維權與法律援助志願團的志願者楊紅告訴中國婦女報，她覺得這種「不來不去」的兩頭婚應該是新形勢下的一種探索，這種探索蠻好，有利於家庭的穩固和諧。

楊紅總結了兩頭婚的幾大優勢。首先，兩頭婚家庭商定好生育兩個小孩，是積極響應了國家的生育政策，有利於緩解社會的老齡化。而且，沒有彩禮和陪嫁門檻，男方和女方的經濟壓力都會減輕。「相對而言，可以提高年輕人的結婚意願。再者，生育兩個小孩既隨父姓又隨母姓，避免了姓氏和撫養方面的紛爭」。

但幾位執業律師則認為，在實際生活中，兩頭婚具有一定的「後遺症」。

律師楊麗慧表示，和原生家庭保持一定「黏性」雖好，但兩頭婚家庭的獨立性會弱，小家庭的完整性、年輕夫妻的親密度都會受到影響。「現實中我們接觸到的案例，兩頭婚家庭會因為誰家都不能少、不能輸，從而發生爭執。比如有的男方不願多在女方家住，怕住的時間多一點會有入贅之嫌」。

「有些是可以調和的，但有些矛盾不好調和，甚至會引發離婚」，律師杜鵬說。事實上，哪個孩子跟誰姓，也有「對賭」成分在。如果二孩有一胎為女孩且隨男方姓氏，可能造成男方的心態失衡。同時，取消掉外公外婆的稱謂，會讓孩子分不清親輩關係，爺爺奶奶也可能更偏愛隨自己姓氏的小孩，讓孩子很難融入自己的家庭。

中國

上一則

路透：美擬砸19億美元 汰換華為中興設備

下一則

年底趕出貨遇上限電 浙江義烏工廠搶購柴油發電機

延伸閱讀

黃曉明、Baby真離了？ 八卦記者爆他們根本沒有真感情

黃曉明、Baby真離了？ 八卦記者爆他們根本沒有真感情
黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」

黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」
2度離婚…黃奕認眼光差 眾籌「鑑定渣男的眼」

2度離婚…黃奕認眼光差 眾籌「鑑定渣男的眼」
「愛上女主播」韓星蔡琳疑產後憂鬱 2度離婚掰了中國老公

「愛上女主播」韓星蔡琳疑產後憂鬱 2度離婚掰了中國老公

熱門新聞

江蘇靖江一女子在街頭將衣服脫光，拿著手機走來走去。(視頻截圖)

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

2020-12-18 10:00
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

2020-12-15 20:20
媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？
病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播