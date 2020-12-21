中國「兩頭婚」興起／救了生育率 孩子跟誰變「對賭」
「兩頭婚」究是利大還是弊大，網路各有支持及反對意見，專家和執業律師也有不同看法。有人認為「總體上利大於弊」，且是一種新婚姻模式探索，有何不可？也有律師根據實際案例指出，兩頭婚容易使夫妻和兩個家庭之間的矛盾不好調和，甚至引發離婚，並非人人都適合。
多年從事「家務事」處理的杭州市婦女維權與法律援助志願團的志願者楊紅告訴中國婦女報，她覺得這種「不來不去」的兩頭婚應該是新形勢下的一種探索，這種探索蠻好，有利於家庭的穩固和諧。
楊紅總結了兩頭婚的幾大優勢。首先，兩頭婚家庭商定好生育兩個小孩，是積極響應了國家的生育政策，有利於緩解社會的老齡化。而且，沒有彩禮和陪嫁門檻，男方和女方的經濟壓力都會減輕。「相對而言，可以提高年輕人的結婚意願。再者，生育兩個小孩既隨父姓又隨母姓，避免了姓氏和撫養方面的紛爭」。
但幾位執業律師則認為，在實際生活中，兩頭婚具有一定的「後遺症」。
律師楊麗慧表示，和原生家庭保持一定「黏性」雖好，但兩頭婚家庭的獨立性會弱，小家庭的完整性、年輕夫妻的親密度都會受到影響。「現實中我們接觸到的案例，兩頭婚家庭會因為誰家都不能少、不能輸，從而發生爭執。比如有的男方不願多在女方家住，怕住的時間多一點會有入贅之嫌」。
「有些是可以調和的，但有些矛盾不好調和，甚至會引發離婚」，律師杜鵬說。事實上，哪個孩子跟誰姓，也有「對賭」成分在。如果二孩有一胎為女孩且隨男方姓氏，可能造成男方的心態失衡。同時，取消掉外公外婆的稱謂，會讓孩子分不清親輩關係，爺爺奶奶也可能更偏愛隨自己姓氏的小孩，讓孩子很難融入自己的家庭。
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