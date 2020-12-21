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限電停產 義烏工廠搶柴油發電機趕工

記者羅印冲／北京21日電
義烏小商品批發市場各樓層幾乎都沒有來採購商品的客戶，偌大商場顯得十分冷清。（取材自南方周末）
義烏小商品批發市場各樓層幾乎都沒有來採購商品的客戶，偌大商場顯得十分冷清。（取材自南方周末）

湖南、江西、浙江等省分近日陸續發布有序用電或限電通知，令民眾正常生活秩序受到影響。其中一個因限電措施被重創的是被稱為「全球最大的小商品批發市場」的浙江義烏。據媒體報導，當地的工廠為要應付年底要出貨的訂單，紛紛搶購或租用柴油發電機。

浙江、湖南、江西3省於13至15日先後以「節電倡議」、「有序用電」為名，執行被稱為「拉閘限電」的強制措施。其中，浙江義烏官方更對當地企業祭出嚴格的「限電令」，「開三停一」、「開二停二」甚至「開一停四」，嚴重影響企業經營，不少正在趕工消化大量訂單的企業叫苦連天。

據南方周末報導，為響應義烏市政府「雙控」及「減煤」的節能工作，義烏其中一個社區早前下發的《節能減排通知書》 要求嚴格控制照明用電，關閉城市景觀照明，居民群眾節約生活用電。能源「雙控」是指控制能源消費強度和消費總量。

義烏經濟開發區一園區的工作人員表示，在義烏，根據規模和類型的不同，企業被分為A、B、C、D四類。A類是大型企業，幾乎不受限電影響，B、C類企業停電時間逐步拉長，D類企業則生產全停。但作為小商品集中地的義烏，更依賴散布在城市角落的各種「作坊」式的小工廠。與園區輪流限電不同，位於生活區的工廠，限電則是統一規定。部分地區也並未完全切斷電源，而是以「停工」代替。

例如在距離義烏經濟開發區不到4公里的季宅鄉，要求轄區加工企業開2停2（開工兩天停工兩天）。企業若被發現在停工日開工生產，社區將對企業進行封電關停。義烏當地的工廠為要應付年底要出貨的訂單，開始購買或租賃柴油發電機，自行發電。

一家江蘇的柴油發電機生產商表示，最近接到很多義烏客戶諮詢電話，公司近日已賣出13台小型柴油發電機。一家金華柴油發電機租賃企業負責人亦透露，一台100千瓦的柴油發電機，租到月底是8000元（人民幣，下同），往年同期價格在6000元左右，現在已租了50幾台發電機給義烏和周邊的工廠。

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