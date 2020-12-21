這官又貪又愛嫖！6年買春200次 偏愛學生「有時1次要2人」

廣州市政府原副秘書長晏擁軍。（取材自人民網）

廣州市政府原副秘書長晏擁軍涉收賄，廣東省中山市中院認定其四項受賄犯罪事實，其中一項是「嫖娼200次、嫖資60萬」；據了解，晏擁軍還要求向他行賄的郭姓旅行社總經理充當「生活秘書」，幫他安排飯局、牌局及嫖妓等，且嫖資都是由郭某支付。

人民網報導，郭某供稱，自己為晏擁軍在廣州某酒店等地開房供其打牌300多次，其中200多次還幫忙安排嫖妓，給「小姐」的費用3000至5000元不等，有時候晏擁軍還會要求兩位小姐同時為他服務，嫖娼費用一共70多萬元，而這些小姐多是在校女學生或模特兒。

晏擁軍也承認，他嫖娼次數「大概200次」，嫖資均由郭某支付，「基本是每次3000元或5000元。」

據郭某指出，2009年晏擁軍提出讓他做「私人生活秘書」，他為與晏打好關係立即答應，此後六年，他便為晏擁軍解決「日常的花費、吃飯、喝酒、賭博、嫖娼等事情」。

1971年出生的晏擁軍，曾任廣州團市委副書記、荔灣區 區長、廣州市政府副秘書長等職。2015年被查時掛任梅州市委常委、副市長。當時晏的工作分工為：廣州對口幫扶梅州指揮部總指揮，負責廣州梅州對口幫扶、招商引資工作，分管廣東梅州高新技術產業園區工作。

同年4月，晏擁軍被爆利用職務之便非法收受、索取他人財物，為他人牟利，廣州市紀委對此立案調查，此後移送司法機關。