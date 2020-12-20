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逼寫性檢討的校長 曾被疑殺妻抛屍至今仍是懸案

中國新聞組╱北京21日電
涉事校長任壯飛。（視頻截圖）
涉事校長任壯飛。（視頻截圖）

因毆打一名女學生並逼寫不雅檢討，山西臨縣安業中學校長任壯飛被免職、行政拘留15日並處罰款人民幣1000元（約154美元）。據任壯飛前岳父及其家人爆料，20年前，任壯飛的妻子蹊蹺死亡，警方以涉嫌殺妻拋屍將任壯飛抓獲，但最終因證據不足將他釋放，此案變成了懸案。

臨縣新聞辦日前說明毆打事件稱，11月30日下午，班主任給校長反映小娟（化名）和一位男生有早戀後，校長組織班主任、教導主任等人調查得知，「小娟多次在晚上熄燈後11點左右主動開門或開窗讓該男生進入宿舍，並且在她床上停留較長時間。」

當晚11時許，任壯飛讓生活老師把小娟帶到校長辦公室核對情況，情急下，任壯飛用地書筆筆桿打了該女生臀部，讓她寫了事情發生的體過程。

新華社報導，山西省呂梁市臨縣新聞辦公室表示，當地公安機關20日對任壯飛作出行政拘留15日並處罰款1000元的處罰。同時，呂梁市紀委監委已成立調查組，對他涉嫌嚴重違紀和職務違法問題進行審查調查。

臨縣人民政府前一日發布的通知稱， 免去任壯飛臨縣第二中學校副校長職務及臨縣安業九年制學校校長職務。

另據封面新聞報導，任壯飛的前岳父劉某忠及其家人表示，20年前，任壯飛妻子在工作崗位被害，遺體在附近村莊一個涵洞被發現，警方以涉嫌殺妻拋屍將任壯飛抓獲，但最終因證據不足釋放。

警察調查後給我們說，我女兒遇害前，女婿在外面有了外遇，兩口子關係很不好，經常吵架。」

「我姊姊失踪後20天，我們才和警方一起把人找到，但已經死了。」死者的弟弟劉先生表示，警方當時的屍檢結果是，鈍器撞擊腦部致死，「當時姊姊懷有身孕，是他們的第二個孩子。」

劉先生稱，警方調查發現，事發當天，其姊姊工作的信用社辦公室內，有一個保險箱被打開了，裡面存著的10萬元現金不翼而飛。「我姊夫任壯飛被判定為重大嫌疑人。遺憾的是，任壯飛被抓40來天後被放了，到底誰是真兇，成了謎團。」

此外，據網友報料，任壯飛2012年、2013年在其他學校任校長時，曾將期末考試的成績擅自加高分數，打出虛假廣告。2013年，臨縣教體局對任壯飛作出行政記過處分。

記者通過網路檢索也發現，任壯飛曾被數百人聯名舉報，質疑他把寄宿制學校建成商品房。

小娟的哥哥劉先生表示，任壯飛此前因違紀被停過職，但最後又換了一個地方當校長，到了安業中學。他現在最擔心的是，任壯飛雖然被停職，但依然在領工資，待「風頭」過了，任壯飛又會換個地方當校長，小娟的維權路會變得更加艱難。

任壯飛在東峁學校內參與修建的樓房。（取材自封面新聞）
任壯飛在東峁學校內參與修建的樓房。（取材自封面新聞）
任某飛的劉姓妻子死亡時只有33歲，且是一屍兩命。劉女的父親稱，警方曾懷疑任某飛涉...
任某飛的劉姓妻子死亡時只有33歲，且是一屍兩命。劉女的父親稱，警方曾懷疑任某飛涉嫌殺妻，後來因證據不足釋放，此案至今仍是懸案。（視頻截圖）

警察 人民幣 公安

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