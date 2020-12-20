888萬定存、房產證、金元寶 浙325斤富家女嫁妝3250萬

浙江一位小伙與體重325斤的女友完婚，光嫁妝就高達3250萬。（視頻截圖）

浙江餘姚一位帥氣小伙日前與體重325斤（162.5公斤）的女友完婚，女方嫁妝就高達人民幣 3250萬（約497.2萬美元 ）；包括888萬8888元存單、房產證、金元寶若干箱、現金好幾大盒以及各種金銀玉器。

綜合金牌、搜狐報導，有網友戲稱：「原來嫁妝是按10萬塊錢1 斤啊！」更有人調侃「 怪不得現在人都減肥，嫁不起啊！」「這哪是胖啊？是仙女！我也願意。」也有網友跳出來批評惡意消費新娘的舉動「太過分」，指女方的父母願意拿出巨額的彩禮，也許也只是因為女方的家庭條件不錯，父母想讓女兒婚後生活能沒有後顧之憂，這些錢對於女方家庭來說也許只是一個小數字，但是卻觸痛了大多數普通人的神經。

據天天要聞報導，3250萬這個數字已經足以引起人們的注意力。常見的都是男方結婚的時候，給女方巨額的彩禮，女方給高額陪嫁的還真不多見，再加上小伙是農村人，姑娘又有著異於常人的體重，所以，網友們除了羨慕嫉妒之外，也有人對兩個人的結合產生質疑，認為小伙娶姑娘就是為了錢。直言小伙娶了這麼有錢的媳婦，後半生都不需要奮鬥了，還有網友調侃說，什麼骨氣和尊嚴在金錢面前就是一文不值的，這個數字已經足夠讓90%的男人就範。

娘家人的大方，吸引大批吃瓜群眾，新娘家屬出面闢謠稱，彩禮只是20萬，新娘家境一般，體重也只有200多斤，並沒有網傳的那麼誇張。