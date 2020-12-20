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「仙女管」插胃催吐減肥 醫警告：電解質失衡恐致死

中國新聞組╱北京20日電
某電商平台賣的4根直徑11mm至13mm不等的塑膠管。（視頻截圖）
某電商平台賣的4根直徑11mm至13mm不等的塑膠管。（視頻截圖）

愛美女生為了減肥會費盡心思，甚至有人會使用塑膠「催吐管」進行催吐減肥。香港01報導，內地有電商平台大量售賣以「兔兔管」、「仙女管」為代號的催吐管，賣家稱需將催吐管插進胃中，長度達50厘米，以此方法使食物吐出後平均一個月可瘦幾公斤。不過有專家指出，催吐行為對健康存在重大危害，嚴重可導致心臟驟停。

據中國新聞周刊報導，這些催吐管月銷量數以百計，以某電商平台一組「新手套裝」為例，其以4根直徑11mm至13mm不等的塑膠管組成，售價130元人民幣（約19.8美元）。賣家聲稱，這些催吐管使用期間無異物感，相對手動催吐無副作用。

據報導，長期使用催吐管催吐減肥的26歲女子小敏表示，自小就因身材問題飽受歧視，一開始她採用節食減肥，後來發展到暴食催吐，如今已難以與食物「和平共處」，幾乎每天都會暴食催吐。久而久之，催吐造成她電解質失衡，且出現手麻手抖、臉變大、昏厥等現象。

報導指出，上海精神衛生中心臨床心理科主任陳珏教授表示，催吐行為會對食道、牙齒、腮腺、唾液腺、胰腺等部位構成損傷，造成體內電解質紊亂、心率失常，出現抽搐、休克、癲癇發作等嚴重後果，甚至心臟驟停導致死亡。

有網友認為，這些根本是反人類設計，更有人形容催吐一次跟得一次胃炎差不多。另外，有內媒評論認為，病態減肥之所以流行，離不開某些別有用心者有意製造焦慮、推波助瀾，在催吐已然形成產業鏈下，教育、衛生乃至執法部門應該對此引起重視，並要依法處置那些為了牟利蠱惑、引誘他人誤入歧途的機構和個人。

有年輕女子使用塑膠「催吐管」催吐減肥。（視頻截圖）
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