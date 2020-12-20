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吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

中國新聞組／北京20日電
葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）
葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

早前因為女總裁借精生子、混血娃娃等多重吸睛標籤，引發熱議的吉林女CEO葉海洋，成功生下一名五國混血女孩Doris後，許多網友關心母女倆近況；如今，Doris已經長成了一個會笑著喊媽媽的小萌娃。點開葉海洋的微博，隨處可見到Doris的身影，白皙的皮膚，大大的眼睛，儼然天使模樣。

海峽都市報報導，來自吉林長春的葉海洋，28歲時決定北漂，並在克服萬難後創建一間化妝品公司以及品牌，她本人則擔任總裁。在29歲那年，她做了一個更大膽的決定──成為母親。

葉海洋不打算隨便找個人組成家庭，她寧願自己照顧孩子，於是她決定赴美「借精生子」，精子的狀態、主人的身體狀況、智商、學歷、性格等條件葉海洋都仔細斟酌。

經過購買精子、取卵、胚胎、移植、產檢等繁雜的步驟，花費超過人民幣50萬元（約7.6萬美元），終於成功擁有自己的女兒。

葉海洋的故事在網路上一度引起熱議，有人罵她自私、有人讚她勇敢，葉海洋對此未多做解釋，只是默默為女兒付出，包括放棄自己的諸多極限運動愛好，盡可能地親力親為照顧孩子，從餵奶、餵飯到教育、旅遊，努力扮演好父親和母親的雙重角色。

一轉眼，Doris三歲了，從照片上看來，並不比來自有雙親的家庭的孩子缺少什麼，一樣健康、一樣洋溢幸福笑容。其實，為了讓女兒能更好地成長、理解自己的心路歷程，葉海洋先後給Doris寫了8封家書，字裡行間滿載著作為母親的愛與期待，讀罷令人動容。

葉海洋和Doris的故事還在繼續，也許時間會給出最好的答案。

葉海洋的女兒Doris。（取材自海峽都市報）
葉海洋的女兒Doris。（取材自海峽都市報）

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