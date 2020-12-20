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浙江網紅減肥藥賣逾億元 查出致癌成分 警逮25嫌

中國新聞組╱北京20日電
該減肥食品通過網絡平台以直播帶貨方式銷往北京、上海等全國20多個省市，數額巨大。（取材自中國消費者報）
該減肥食品通過網絡平台以直播帶貨方式銷往北京、上海等全國20多個省市，數額巨大。（取材自中國消費者報）

美女「網紅」直播帶貨，幾十盒包裝精美的「減肥食品」在網上瞬間被搶購一空；有消費者向相關單位投訴服用後產生不良反應，警方循線搗毀以王×宇為首的生產、銷售有毒有害減肥食品犯罪團伙，查出「減肥食品」含有在10年前就被國家食品藥品監督管理局明令禁止生產、銷售和使用的違禁成分西布曲明。

據《中國消費者報》報導，浙江台州、路橋市區兩級公安機關會同市場監管部門在浙江、安徽、河南、雲南4省7地，實施統一收網行動，一舉搗毀以王×宇為首犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人25名，現場查獲用於生產有毒有害減肥食品的原材料2噸，成品10萬餘片以及製造工具，涉案金額超億元，銷往全國20多個省市。

這款爆款「減肥食品」出自農村小院。報導指出，這個銷售額超億的減肥食品「生產工廠」，位於河南省新鄉市輝縣的一個小村莊，所謂的生產基地竟是一間農家小院。當民警進入該小院時，犯罪嫌疑人王×某宇還在打電話，忙著談「減肥食品」的生意。

報導說，王×宇並未接受過任何醫學培訓，製作過程非常隨意，摻進減肥食品中的西布曲明分量多少全憑手感，隨手胡亂摻合進去。據悉，西布曲明會罹患增加心血管疾病風險，還可能致癌而被禁止使用。

專案組查出犯罪團伙的整體組織架構，其中全國代理就有60多人，遍布多省。（取材自中...
專案組查出犯罪團伙的整體組織架構，其中全國代理就有60多人，遍布多省。（取材自中國消費者報）
專案指揮部在多地同步收網，一舉抓獲25名犯罪嫌疑人。（取材自中國消費者報）
專案指揮部在多地同步收網，一舉抓獲25名犯罪嫌疑人。（取材自中國消費者報）

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