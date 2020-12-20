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蛋殼破後…中國醫美教育也恐「爆雷」

中國新聞組╱北京20日電
近一年來，已有超過10家提供網路金融借貸與分期的平台湧入醫美市場，讓急於變美的人，不再為籌措資金而煩惱。(Getty Images)
近一年來，已有超過10家提供網路金融借貸與分期的平台湧入醫美市場，讓急於變美的人，不再為籌措資金而煩惱。(Getty Images)

長租公寓平台蛋殼的爆雷危機目前可望舒緩，但分析說，租房只是這類問題的冰山一角，近年來，教育分期、醫美分期、新車/二手車分期糾紛不斷，不少金融機構因此利潤、品牌雙雙折損，也有「爆雷」隱憂。

中央社綜合媒體報導，隨著中國網路金融蓬勃發展，使用花唄、借唄、白條、金條、美團月付等消費貸工具，逐漸從習慣進而變為依賴。這類的網路金融借貸與分期，也被應用於例如醫美、教育等領域。

報導指出，近一年來，已有10家以上提供網路金融借貸與分期的服務湧入醫美市場，而與這些借貸服務合作的醫美線上平台中，不乏已在美股掛牌的企業。這種情形與長租公寓仲介業者「蛋殼公寓」很相似。

報導更指出，過去一年，這些提供借錢服務的平台在整個醫美市場的放款量達到人民幣60億元（約9億2000萬美元），滲透率約5%。而隨著醫美產業蓬勃發展，這類的分期服務使用者成爆炸式成長。

報導引述業內人士指出，由於醫美本身屬於高價位服務，非手術類專案價格在5000元左右，手術類的價格上看萬元。另外雖還有一些更昂貴的特殊項目，但藉由貸款並分期還款，能夠讓急於變美的消費者不再為錢而煩惱，短時間內用錢的需求就能獲得滿足。

報導並說，這樣的情形也將形成「一條龍」借貸產業鏈，資金在消費者、仲介、醫美業者與借貸平台間流動，繞過金融機構的風控。若上游發生資金斷鏈，消費者恐成為「蛋殼戶第二」。

除了醫美產業，報導指教育培訓機構同樣存在「教育貸」的情形。教育平台藉由與網路貸款服務合作，吸引消費者貸款支付高額學費，再分期償還。

報導引述多名使用教育貸的消費者指出，有些教育機構為了衝高業績，推薦高價位課程與教育貸服務，但是售出課程後並沒有做好售後服務，甚至還有機構收了錢就倒閉的情形。消費者求償無門，貸款服務業者也不願負責，還是按月催繳。

報導說，不論長租公寓或醫美、教育領域，確實都很適合作為分期消費的服務對象，不但能刺激消費又能促進行業發展，對於消費者來說也能降低使用這些服務的門檻。但是這類分期消費過程中衍伸的許多問題未獲有關單位與部門重視，因此累積了金融風險，成為不定時炸彈。

報導認為，蛋殼「爆雷」已成定局，有關部門應思考如何將網路金融、公共服務和平台系統建設重新整合、監管，避免下一個網路金融炸彈引爆。

同時間，「口紅一哥」李佳琦直播帶貨出了問題。貓眼娛樂報導，在雙十一預售直播首日，李佳琦直播間觀看人數達1.62億，李佳琦帶貨的某款美容儀的預售銷售額更是破億，但現在這個銷售額過億的美容儀卻被扒出涉嫌虛假宣傳，它號稱自己有「FDA技術認證」，但是實際上，FDA僅僅是允許這個美容儀上市，並沒有給他任何的認證，而它在此前還曾用這個認證當做賣點。

教育 貸款 FDA

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