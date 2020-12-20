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美國形象崩壞 華郵看好拜登能翻轉

「錢不是問題」加州富人願捐鉅款 換取插隊打疫苗

杭州女子月薪2500人民幣 …借錢美容欠60萬

中國新聞組╱北京20日電
陳女士覺得被美容院套了。(取材自河南商報)
陳女士覺得被美容院套了。(取材自河南商報)

杭州富陽的陳女士，月薪2500元(人民幣，以下同)，但為了去美容院做理療，手上有的6、7張信用卡都欠卡債，在花唄、借唄等平台也有借貸，為了美，陳女士背上近60萬元(約9.2萬美元)債務。

河南商報報導，陳女士在飯店工作，一個月工資只有2000多元，目前卡債加上花唄、借唄借款接近60萬，陳女士埋怨之所以負債累累，是被一家新登鎮上的美容院給害的。

報導指出，陳女士是這家美容院的老顧客，7年前就辦了年卡，不過，一直都是做一些正常的面部護理。直到2018年，陳女士因為身體問題動了個手術，再次來到店裡，消費就變味了。

陳女士指出，美容院員工知道她動手術，就推荐她做理療全身按摩，還打感情牌。陳女士說，自己耳根子比較軟，對方勸說，她很難拒絕，只好同意做項目。可是，這些項目都價格不菲，動輒幾千上萬，但自己收入不夠應付，對方就叫她辦信用卡，然後像花唄、借唄這些，還有網貸，美容院員工教她使用，還教她辦POS機，套卡養卡。陳女士說店裡人說不讓她告訴家人，說家人知道不好。

據報導，陳女士現在每個月都要還1萬多的利息，50多萬的債務，壓得她喘不過氣，面對家人，也實在是瞞不下去了。陳女士丈夫看到老婆在微信上問別人借錢嘛，也看到車子抵押了7萬塊錢，心想兩三千塊錢收入怎麼還50多萬。

對於指控，美容院對陳女士消費，只說資料在一個平板電腦裡，可是電腦壞掉，打不開了。

市場監管部門將保存消費記錄的平板電腦帶走調查。針對陳女士背負的貸款，會進行核實，看看美容院是否欺詐。

陳女士丈夫直言無法償還60幾萬債務。(取材自河南商報)
陳女士丈夫直言無法償還60幾萬債務。(取材自河南商報)

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