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驚！男夜闖客房 昆明孕婦嚇破羊水 躺酒店大廳維權

中國新聞組／北京報導
蔣女士與酒店未協商成功，就躺在酒店大堂內。（取材自看看新聞）
蔣女士與酒店未協商成功，就躺在酒店大堂內。（取材自看看新聞）

雲南昆明有孕婦在酒店住宿期間，被一名試圖刷卡進入房間的男子嚇破羊水，並產生先兆流產跡象。但是事後因與酒店方協商不成功，這名孕婦躺在酒店大堂地上，要求得到滿意結果。

綜合香港01等媒體報導，懷有身孕的蔣女士日前與其妹妹帶同兩名孩子，入住昆明市廣福路的一間酒店。凌晨4時，在蔣女士熟睡過程中，一名男子在她的房門外試圖刷卡進入。由於蔣女士睡覺前扣住防盜鏈，男子才未成功進入，但過程聲音太大，蔣女士受到驚嚇，她從床上起來時發現羊水破了。

報導引述蔣女士的妹妹憶述稱，當時她在睡夢中，突然聽到有人開門，就跟對方說「有人了」，但對方一直推門，「我們就被嚇到了，我們就大聲叫，那個人就走了。」

報導指出，因憂慮日後腹中孩子受到影響，蔣女士一方希望酒店方面承諾對孩子可能發生的問題負責，「我們不要一分的賠償，我們的訴求就是讓廣大民眾監督他們，後期我們這個小孩，有什麼問題，他們肯定是要負責」。蔣女士稱，她五個月以前檢查一切正常，這次受驚後，醫院指她胎膜早破，有先兆流產的跡象，並建議她住院觀察治療。

酒店負責人其後解釋，在蔣女士入住前一日，上述闖入她房間的男子住在同一間客房，「當天中午我們聯繫不到客人（涉事男子），給他領導打電話了，因為他是我們協議公司的，領導就說，他們不住了，給他退掉，我們就把房退掉了。晚上這個客人三四點鐘（又回來了），我們確實是承認自己有過失，我們也是積極來處理。」但酒店方面表示，無法接受蔣女士提出的要求。

雙方因未達成協議，身懷有孕的蔣女士蓋著被子直接躺在酒店大堂地上。酒店負責人則希望以法律途徑解決問題。

蔣女士與酒店未協商成功，就躺在酒店大堂內。（取材自看看新聞）
蔣女士與酒店未協商成功，就躺在酒店大堂內。（取材自看看新聞）
蔣女士與酒店未協商成功，就躺在酒店大堂內。（取材自看看新聞）
蔣女士與酒店未協商成功，就躺在酒店大堂內。（取材自看看新聞）

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