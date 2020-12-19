我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破180萬 死亡逾2.2萬

加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

誘導網貸? 京東廣告跑偏挨轟 業者認錯了

中國新聞組／北京報導
京東金融近日一則借貸短視頻廣告遭網友質疑。（視頻截圖）
京東金融近日一則借貸短視頻廣告遭網友質疑。（視頻截圖）

中國京東金融近日一則借貸短視頻廣告遭網友強烈質疑。視頻中，一農民工因母親暈機被推薦借網貸升級商務艙。該視頻上線後被瘋狂傳播，被質疑三觀扭曲、低俗。

京東集團17日晚聲明，就借貸廣告一事道歉，表示「沒有任何理由 我們完全做錯了」。

這則廣告視頻中，一名身穿迷彩服的男子因為母親噁心想吐，向空乘緊急求助，希望能開窗戶或者換座位。空姐回答：「請問您需要升艙嗎？升艙費用是1290。」男子接著打開微信零錢，顯示只有53.12元，很為難地說不用了。

這時，後排一個西裝革履的男子接話說：「升，升艙的錢我來出。」然後拿過男子的手機，一頓操作在京東金條的備用金上借了15萬，並豪氣地說：「急用錢的時候隨用隨取，別被沒有禮貌的人笑話了！」

男子提出怕網貸不安全，西裝男子表示，京東金融是「大品牌」，「新用戶30天內免息，萬元日息最低1.9元，還沒有一瓶水貴。」短視頻廣告的結尾，還細緻地附上了借款的實際操作流程。

不少網友認為，這則廣告背後的價值觀扭曲，鼓勵網貸借款等方式，並不應被提倡。

來源：YouTube

鳳凰網報導，這並非互聯網金融平台第一次因廣告問題引發爭議。不久前，360集團下屬360借條投放的借貸廣告更為大膽，廣告內容為一空姐打扮女子向一身穿破爛服裝的男子推銷360借條，稱只有在360借條上借錢才能嫁給他，「你家那麼窮，我憑啥嫁給你？」視頻引發爭議之後，360借條也是致歉、下線。

上市受阻的螞蟻集團也未能倖免。此前，螞蟻投放了多條花唄平面廣告，包括施工隊長借錢給女兒過生日、哥哥借錢給上了大學的妹妹買電腦、畢業生借錢環球旅行、外賣員借錢上成人本科，試圖將借貸服務與美好生活畫上等號，卻矢口不提借貸服務的風險，受到諸多批評。

京東金融近日一則借貸短視頻廣告遭網友質疑。（視頻截圖）
京東金融近日一則借貸短視頻廣告遭網友質疑。（視頻截圖）

微信 中國 手機

上一則

男乘客車站昏迷 女醫摘口罩CPR 網狂讚

下一則

網上起爭執約架 廣東13歲少年刺死2人

延伸閱讀

京東借貸廣告翻車 被批低俗後道歉：我們做錯了

京東借貸廣告翻車 被批低俗後道歉：我們做錯了
京東集團砸7億美元 進軍社區團購

京東集團砸7億美元 進軍社區團購
京東創辦人劉強東「持續卸任」 今年卸任公司職務達230個

京東創辦人劉強東「持續卸任」 今年卸任公司職務達230個
中國嚴控金融風險 P2P絕跡 網貸機構從5000家歸零

中國嚴控金融風險 P2P絕跡 網貸機構從5000家歸零

熱門新聞

媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

2020-12-15 20:20
江蘇靖江一女子在街頭將衣服脫光，拿著手機走來走去。(視頻截圖)

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

2020-12-18 10:00
盧女為了維持住良好「信譽」和光鮮的外表，開始美容整形、大買名包。(取材自杭州日報 )

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

2020-12-16 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人

爾灣母女失蹤逾年恐遭綁架 FBI懸賞萬元尋人
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩