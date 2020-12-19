廣告碰瓷NBA球星？經紀人促奔馳道歉

日前，奔馳發布一條以「身高並非籃球的唯一標準」為主題的廣告，但因為疑似碰瓷前NBA球星艾弗森而引發爭議。(視頻截圖)

日前，奔馳發布一條以「身高並非籃球的唯一標準」為主題的廣告，但因為疑似碰瓷前NBA球星艾弗森而引發爭議。艾弗森在中國 的獨家經紀管理人（@MUHO幕後籃球）委託律師事務所向奔馳公司發律師函，質疑奔馳廣告侵害艾弗森姓名權、肖像權及名譽權，要求刪除廣告並道歉賠償。

觀察者網報導，律師函稱，北京 梅賽德斯一奔馳銷售服務有限公司及其關聯方於12月17日通過微博、抖音、微信 等社交網絡平台發布了以「身高並非籃球的唯一標準」為題的汽車產品廣告。該廣告中以歪曲、影射方式使用了艾弗森先生的姓名、肖像，並對艾弗森先生的體貌特徵進行貶損性評價。

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律師函稱，艾弗森中國獨家經紀管理人從未授權奔馳公司在任何商業廣告中使用艾弗森先生的姓名或肖像；奔馳公司未經艾弗森先生本人允許，亦未經其獨家經紀管理人事先授權，擅自以歪曲、影射方式使用艾弗森先生的姓名和肖像，已經構成了對艾弗森先生姓名權、肖像權的侵犯。

律師函要求奔馳公司應立即刪除公司或公司關聯方在各線上、線下媒體及各社交網絡平台上發布的前述涉及艾弗森先生的廣告及其相關內容，停止一切侵權行為並防止侵權損害後果擴大；要求奔馳公司及關聯方向艾弗森先生作出公開道歉，消除影響、恢復艾弗森先生的名譽。

律師函稱，奔馳公司在收到律師函後五日內回函以表示對本函要求的接受和認可，並賠償艾弗森先生及委託人由於你公司及其關聯方侵權行為所遭受的損失。