成都14歲女跳樓自殺案 商人8次性侵還散播裸照

取保候審期間，邱吉林發布的出行照片。（取材自上游新聞／網頁截圖）

備受關注的成都市雙流區14歲未成年女生小小（化名）遭遇強姦後跳樓事件，法院日前開庭審理。雙流區人民檢察院指控，2019年8月至12月期間，被告人邱吉林在明知小小不滿14周歲的情況下，採取金錢利誘、威脅等手段，與其相繼發生8次性關係，期間還兩次拍攝性侵 視頻並傳播。檢方認為，被告人邱吉林多次姦淫不滿14歲的幼女，並造成被害人懷孕等後果，情節特別惡劣，罪行極其嚴重，應當以強姦罪追究其刑事責任。

上游新聞報導，被告人邱吉林當庭承認了自己曾與小小發生過性關係，但否認知道其具體年齡，代理律師為他做了輕罪辯護。被害人小小的母親表示，不接受邱吉林的任何道歉與賠償，希望法院能夠對其重判。

來源：YouTube

據報導，今年7月2日，媒體廣泛報導了小小的遭遇後，雙流警方將已經取保候審近5個月的邱吉林刑事拘留，7月16日邱吉林被逮捕，10月30日檢方移送法院起訴。

雙流區人民檢察院指控，2019年8月20日，邱吉林與被害人小小相互添加為QQ好友並進行聊天。2019年8月至12月期間，邱吉林林在明知小小不滿14周歲的情況下，採取金錢利誘、威脅等手段，與其相繼在酒店發生8次性關係。

報導稱，檢方指控，邱吉林除了性侵小小外，還拍攝了小小的裸照，記錄了侵犯過程，還將這些裸照和視頻兩次發送給朋友進行炫耀。

檢方認定，邱吉林在2019年10月19日性侵小小時，還拍攝了她手機通話記錄的頁面，其中包括小小母親和其他親屬的電話號碼。

朱琴華表示，邱吉林曾不止一次地通過聊天軟件添加過小小同學，「還曾把小小的裸照發給她的同學，不止一次詢問小小的年齡。」

報導指出，小小母親朱琴華以刑事附帶民事原告人的身分，向法院提出了民事賠償請求，要求邱吉林賠償醫療費、護理費等共計逾人民幣 83萬元（約12.6萬美元 ）。

日前庭審結束後，雙流區人民法院未對此案當庭宣判。