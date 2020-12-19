深夜逼13歲女生寫性事檢討書 山西校長停職

醫師對小娟的診斷紀錄。（取材自中國小康網）

山西呂梁臨縣日前發生13歲初三女生小娟（化名）被學校校長毆打，並寫下承認與男生在宿舍多次發生性行為的檢討書事件。網上昨天流傳一份臨縣新聞辦說明指出，校長確有打人，小娟家長曾針對此事索賠20萬（人民幣 ，下同，約3.05萬美元）；至於小娟是否和男生發生性關係，說明中僅稱「男生進入宿舍，並且在她床上停留較長時間」。

事件日前在網上傳出後，小娟家屬告訴媒體，多次帶小娟前往醫院進行檢查，結果都是處女膜完整，他們指控檢討書是校長以「不寫就打」逼迫小娟寫下的，小娟因此被打到頭部外傷，全身多處挫傷瘀青。小娟的母親說，她認為校長是變態，動機不良，恨不得殺了他。

事件經媒體曝光後不斷發酵，臨縣副縣長表示，涉事校長已被停職，臨縣教育體育科技局已針對此事成立調查組，紀檢部門和公安 機關也已介入調查。

澎湃新聞報導，網上出現山西臨縣新聞辦發布「關於媒體報導山西臨縣安業九年制學校校長毆打學生事件情況說明」指出，11月30日11時許，校長讓生活老師把小娟帶到辦公室詢問，小娟不說實話，校長情急下用地書筆筆桿打了小娟臀部，並讓她寫下事情過程。接下來，調查組對和小娟同宿舍的七名女生調查，證實該男生在晚上11點熄燈以後，獨自一人多次進入女生宿舍找小娟，小娟主動為他開門、開窗，兩人在一起時長1至2小時不等。

說明並指小娟母親及其親屬得知此事後到學校理論，並要求校長給予經濟賠償20萬元，校長沒有答應。工作組後來向家長賠禮道歉。

另據北京 青年報報導，小娟的哥哥劉強質問校長為何下如此重手，校長承認打了小娟，但只是「拿棍子輕輕敲了三四下」。主要是因為小娟起初堅持和涉事男生沒有發生過性關係，經他逼問「他坐著、站著還是上你床了」，她才說「上我床了」，這讓他非常惱火。

對於母親要求20萬賠償一事，劉強說這是氣話，而且對方一直砍價4萬，後來校長扔了兩、三千，說「就這些錢」。

涉事男生則稱，他到女生宿舍只是和小娟和她其他室友聊天、玩真心話大冒險，沒有發生性行為。

報導並引述臨縣縣委宣傳部值班人員說，據他了解目前臨縣尚未發布正規的官方通報和最終調查結果。