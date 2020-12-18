行車糾紛逼出「拳王」？陝西小伙閃電KO兩大漢

白衣小伙很快把兩個黑衣漢子打到在地。（視頻截圖）

陝西西寶高速咸陽收費站附近的一場行車糾紛，竟演變成全武行，一名白衣小伙與兩名黑衣人打在一起，目擊者表示，「感覺白衣服小伙子好像是練拳擊的，一拳把人打倒了，那人半天沒起來。」而更不可思議的是，「當時旁邊也有交警在，但是看他們還是沒有停手。」

易視頻報導，從現場群眾手機 拍攝視頻來看，現場還有兩名女子勸阻，但兩名男子似乎情緒激動，不停追打白衣小伙。白衣小伙反擊，其中一名略瘦的黑衣男子被打倒後，略胖的男子還試圖攻擊，結果也被打翻在地。

警方表示，事情發生在16日下午，在西寶高速咸陽收費站附近，黑衣男子和白衣小伙因為行車糾紛發生衝突，隨即兩人發生了口角。當黑衣男子下車後將白衣小伙女朋友推倒趴在了車上，繼而當街大打出手。據警方了解，白衣小伙確實是練搏擊的，經檢查雙方均無大礙，目前警方已對雙方進行批評教育 ，雙方也達成了和解。白衣小伙向黑衣男子賠償了醫療費 用。

白衣小伙以一敵二。（視頻截圖）

警方表示，他們到達現場後雙方衝突已經平息，隨後他們將雙方當事人帶回所裡接受調查，了解到雙方當事人是因為行車糾紛在高速路口首先發生言語衝突，在言語衝突過程中，黑衣服這一方下車堵住白衣小伙的車，然後一直拉著車門讓白衣小伙下車，小伙一直沒有下車。

隨後，衣服小伙的女朋友下車，和對方理論，在理論過程中對方的女朋友和這個白衣小伙的女朋友發生撕扯，在撕扯過程中，一名黑衣小伙上前幫忙，把白衣服小伙的女朋友推了一下，隨後白衣服小伙就上前與這兩名黑衣小伙打了起來。

網友對進起事件下了一個生動的注腳：「打輸了住院，打贏了賠錢」。