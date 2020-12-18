我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

潘斯夫婦接種新冠疫苗 稱「沒任何感覺」

1張圖看疫情：全美確診破1721萬 死亡逾31萬

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

中國新聞組／北京18日電
翟欣欣(左圖)與蘇享茂。(取材自紅星新聞)
翟欣欣(左圖)與蘇享茂。(取材自紅星新聞)

手機軟件WePhone創始人蘇享茂被前妻翟欣欣「逼死」案，據蘇享茂哥哥蘇享龍表示，家家屬對翟欣欣提起的民事訴訟將於本月21日在北京市朝陽區法院開庭審理，要求翟欣欣返還數額1000萬元人民幣(約154萬美元)的財產。翟欣欣代理律師韓冬平確認了上述開庭信息。

來源：YouTube

紅星新聞報導，2017年9月7日凌晨，蘇享茂跳樓自殺。去世前，他發布消息稱被相識僅160天的「毒妻翟欣欣逼死」，隨之公布了翟欣欣的手機及身分證號碼，同時將遺書發布在網路上，稱翟欣欣在離婚時，索要上千萬財產。

另據自媒體「 詩韭話年華」報導，三年前，翟欣欣想找個老實人的嫁了，便在婚戀網站上與IT男蘇享茂相識。蘇享茂開了個公司，千萬身家，兩人相識不久後便步入了婚姻的「墳墓」，最後為了她跳樓自殺了。去世前，蘇享茂發布消息稱是被相識僅160天的「毒妻翟欣欣逼死」，同時將遺書發布在網路上，稱翟欣欣在離婚時，索要上千萬財產。

蘇享茂自殺後，其家人一直在追究翟欣欣刑事責任，要求翟欣欣返還數額千萬的財產。

日前，翟欣欣事件有了最新進展，據蘇享茂的哥哥蘇享龍微博可知，對翟欣欣提起的民事訴訟將於本月21日在朝陽法院開庭審理。

據報導，微博上同時還曝出多張聊天截圖，內容疑似翟欣欣與朋友的聊天紀錄，「（蘇享茂）IT男，160，100斤的小矮挫」、「後路早就想好」、「我打算再弄點錢就離婚了，那種人我不可能打算過一輩子」、「找個年輕的，錢我花」。

據媒體報導，蘇享茂家人始終希望追究翟欣欣的刑事責任，認為翟欣欣是敲詐勒索，可是警方並未就敲詐勒索立案，所以申請了延期開庭，這也是為什麼兩年來案件遲遲未能開庭的原因。

翟欣欣和父親離開法院時被蘇家人圍堵。(新京報「我們」視頻截圖)
翟欣欣和父親離開法院時被蘇家人圍堵。(新京報「我們」視頻截圖)

手機 微博 人民幣

上一則

港政府總部舉行公務員宣誓基本法儀式 由林鄭見證

延伸閱讀

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金
「愛上女主播」蔡琳爆2度離婚 與高梓淇6年情破局

「愛上女主播」蔡琳爆2度離婚 與高梓淇6年情破局
張丹峰離婚了？ 洪欣曬合體照駁流言

張丹峰離婚了？ 洪欣曬合體照駁流言
「花系列」小生認離婚：忽略陪伴 第二春甜蜜蜜

「花系列」小生認離婚：忽略陪伴 第二春甜蜜蜜

熱門新聞

媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

2020-12-15 20:20
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
盧女為了維持住良好「信譽」和光鮮的外表，開始美容整形、大買名包。(取材自杭州日報 )

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

2020-12-16 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋

川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋
不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課
驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金
傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」

傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」
傳潘斯1月6日為拜登確認當選後 旋即搭機出訪一周

傳潘斯1月6日為拜登確認當選後 旋即搭機出訪一周