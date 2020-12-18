「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

翟欣欣(左圖)與蘇享茂。(取材自紅星新聞)

手機 軟件WePhone創始人蘇享茂被前妻翟欣欣「逼死」案，據蘇享茂哥哥蘇享龍表示，家家屬對翟欣欣提起的民事訴訟將於本月21日在北京市朝陽區法院開庭審理，要求翟欣欣返還數額1000萬元人民幣 (約154萬美元)的財產。翟欣欣代理律師韓冬平確認了上述開庭信息。

來源：YouTube

紅星新聞報導，2017年9月7日凌晨，蘇享茂跳樓自殺。去世前，他發布消息稱被相識僅160天的「毒妻翟欣欣逼死」，隨之公布了翟欣欣的手機及身分證號碼，同時將遺書發布在網路上，稱翟欣欣在離婚時，索要上千萬財產。

另據自媒體「 詩韭話年華」報導，三年前，翟欣欣想找個老實人的嫁了，便在婚戀網站上與IT男蘇享茂相識。蘇享茂開了個公司，千萬身家，兩人相識不久後便步入了婚姻的「墳墓」，最後為了她跳樓自殺了。去世前，蘇享茂發布消息稱是被相識僅160天的「毒妻翟欣欣逼死」，同時將遺書發布在網路上，稱翟欣欣在離婚時，索要上千萬財產。

蘇享茂自殺後，其家人一直在追究翟欣欣刑事責任，要求翟欣欣返還數額千萬的財產。

日前，翟欣欣事件有了最新進展，據蘇享茂的哥哥蘇享龍微博 可知，對翟欣欣提起的民事訴訟將於本月21日在朝陽法院開庭審理。

據報導，微博上同時還曝出多張聊天截圖，內容疑似翟欣欣與朋友的聊天紀錄，「（蘇享茂）IT男，160，100斤的小矮挫」、「後路早就想好」、「我打算再弄點錢就離婚了，那種人我不可能打算過一輩子」、「找個年輕的，錢我花」。

據媒體報導，蘇享茂家人始終希望追究翟欣欣的刑事責任，認為翟欣欣是敲詐勒索，可是警方並未就敲詐勒索立案，所以申請了延期開庭，這也是為什麼兩年來案件遲遲未能開庭的原因。