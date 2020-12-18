賣虎骨酒、吃虎肉？秦皇島野生動物救護中心被舉報

舉報網民指，該中心以虎骨浸酒出售。（視頻截圖）

近日有人舉報，河北秦皇島野生準時20年間一直飼養、販賣國家一二級野生動物牟利。舉報人還稱，救護中心的領導以身試「味」，食用過東北虎、鴛鴦等國家重點保護野生動物。秦皇島市林業局工作人員回應稱，警方正在調查此事。

來源：YouTube

香港01報導，中國 生物多樣性保護與綠色發展基金會旗下的環境訴訟支持基金項目，其官方微博15日發文稱，近日該會的政研室收到群眾舉報，中國野生動物保護協會秦皇島野生動物救護中心存在飼養、販賣國家一、二級野生動物、違法製作珍貴、瀕危野生動物標本等行為。

帖文還附上了這封舉報信的截圖，信件名為「中國野生動物保護協會秦皇島野生動物救護中心二十年不為人知的『秘密交易』」。舉報人沒有署名，他在信上控訴，上述救護中心將國家一級、二級野生動物販賣給全國各大動物園 、飼養場等牟取暴利，「如此多的的野生動物也被某些人當做禮物送了個人情，甚至被宰殺並食用。」

虎骨酒。（視頻截圖）

舉報人又稱，自2006年起，由中國野生動物保護協會出面聯繫全國各大動物園，以科普教育為名義，低價收購國家一級、二級野生動物的屍體或皮張，如獅子、東北虎、猩猩等，製作成標本後高價販賣。甚至有些野生動物在沒有死亡的情況下，就被救護中心工作人員送至「標本廠」殺害製作標本。

舉報材料。（取材自燕趙都市報）

舉報人又點名救護中心的閆姓副主任，指他把東北虎虎骨製作成「補酒」，以1000至5000元人民幣 (約154至770美元)公開販賣出售。此外，舉報人還稱這位副主任和救護中心另一名許姓領導以身試「味」，食用和售賣被救護和飼養的野生動物，用來招待討好其他領導。曾食用過的包括東北虎、鴛鴦、大天鵝、獅子等國家重點保護野生動物，「飛禽走獸無所不吃，可以說不放過任何一隻野生動物。」

舉報材料中的虎骨酒。（視頻截圖）

舉報人最後在信上呼籲，有關部門應對上述違反人性底線的違法、違紀行為予以嚴肅查處。

信件公開後引起熱議，秦皇島野生動物救護中心工作人員否認「販賣國家一二級野生動物，違法製作標本」的指控，但針對「領導賣虎骨酒、吃虎肉」的舉報，該工作人員表示不清楚，但「肯定沒吃」。目前警方正在調查事件。