「從小資到負債，怪自己太沉淪」 近半年輕人負債

年輕人網貸現象，也催生了相關非法經濟。例如警方近來就破獲不少冒充網貸平台的詐騙犯罪集團。（中新社）

中國 90後及00後年輕人出生於經濟高速增長期，成長於消費主義盛行的時代，許多人超前消費，因為信用卡 欠款、網貸而背負著巨額債務。有研究指出，中國有近半的年輕人都有負債。

自由亞洲電台報導，在社交平台豆瓣網上，有一個名為「負債者聯盟」的小組，經常有數萬年輕人在這裡聚集，他們大多因為信用卡欠款、網貸背負著巨額債務，用以貸養貸的方式在各個金融平台間周轉。

報導說，在這個討論組裡，約三萬用戶因各種各樣的欠債原因聚集於此。許多年輕人每日在這裡打卡還債，傾訴負債的焦慮、悔恨和對逾期催債的麻木，甚至互相分享如何逃債的經驗。有組員發帖講述自己失業、超前消費、以貸養貸的經歷，說：「從小資到負債，怪自己太沉淪。」

據組內投票統計，這些「負債者」大多處於20到30歲，平均負債金額主要集中在1萬到10萬元不等，有些人的欠款甚至高達百萬以上。數據顯示，大部分年輕人通過借貸滿足超前消費的需求，因賭博、遭遇詐騙和投資失利等而背上巨額債務的人也不在少數。

據2019年「中國消費年輕人負債狀況報告」統計，在年輕群體中，總體信貸產品滲透率高達86.6%，實際負債人數占總體44.5%，近一半的年輕人過著「花明天的錢享受當下」的負債生活。