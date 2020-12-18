被造謠出軌快遞員 杭州女立案成功：現在可摘下口罩…

被造謠出軌快遞員，吳女士說：「我不是什麼都沒有錯，我是什麼都沒有做。」（取材自新京報）

浙江杭州市餘杭區人民法院近日受理了「女子被造謠出軌」當事人吳女士提交的刑事自訴。立案成功後，吳女士從受害者的身分抽離出來，她摘下口罩直面大家。

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新京報報導，在過去四個多月裡，28歲的吳女士被迫捲入一場謠言漩渦。7月初，她在一次取快遞的過程中被偷拍，一個月後，這段9秒鐘的視頻與幾十張偽造的聊天截圖伴隨「已婚富婆出軌快遞員」的故事在網上流傳，甚至登上杭州的同城熱搜。始作俑者是吳女士所住小區門口新開超市的老闆郎某，出於開玩笑的心態，他與朋友何某合謀演了這齣戲。

8月13日，郎某和何某因誹謗他人被餘杭警方行政拘留9日，郎某解釋自己偷拍造謠的行為沒有惡意，只是朋友間的玩鬧。

據報導，事發後，吳女士被診斷為抑鬱狀態，她清空了手機 通訊錄，幾乎不再出門。「很多人都告訴我我沒有錯，但我想說我不是沒有錯，我是什麼都沒有做。」

在網上收集了兩個月證據後，吳女士10月26日向杭州市餘杭區人民法院提起刑事自訴，雖然律師曾提醒她這條路非常難，她還是決定維權到底。

報導說，法院近日受理吳女士提交的刑事自訴，立案成功後，她摘下口罩直面大家。她希望這段經歷能夠成為一個案例，而自己可以成為受害者和法律工作者之間的橋梁，讓更多相似遭遇的人在維權路上走得更加順利、更有力量。