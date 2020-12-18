我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總是會好的…「五力全開」演唱會 周六晚不見不散

新「旅行檢疫令」進舊金山強制隔離10天

四年減刑三次 雲南性侵4歲娃「惡魔」官員 驚傳提前出獄

中國新聞組／北京18日電
小玉在心靈受創之後畫下的「魔鬼」。（取材自中新周刊）
小玉在心靈受創之後畫下的「魔鬼」。（取材自中新周刊）

2013年8月，一名雲南地方官員犯下性侵4歲女童狼行，該案二審判處有期徒刑8年。但因該犯嫌在服刑期間表現良好，四年間被減刑三次共2年8個月，已於2018年12月出獄。消息傳出，該案受害者的代理律師陳維鏢表示，從情理上確實難以接受。

中國新聞周刊報導，2013年8月24日晚，雲南省大關縣原編制辦主任郭玉馳見未滿4歲的小玉（化名）在路邊玩耍，遂起姦淫之心，第一次因為小玉哭喊放棄，隨後他再次將小玉抱至家中性侵。小玉母親報案後，警方在郭玉馳家中將其抓獲。

2013年9月24日，雲南省大關縣法院作出判決，郭玉馳被判有期徒刑5年。小玉家屬認為判決量刑過輕，提出抗訴請求。10月14日，昭通市檢察院認為一審判決量刑明顯不當，將該案發回重審。2013年12月，郭玉馳強姦幼女案再審改判8年。

國家二級心理諮詢師王守莉在當時對小玉一家進行心理輔導。當時，小玉曾畫下一幅「魔鬼」畫，說明孩子留下了深深的創傷，內心的感受支離破碎。

接受心理輔導後，小玉的狀況得到一定的改善，可以允許別人抱，也可以和外界接觸。「但傷害會產生記憶細胞，很難徹底抹掉孩子內心深處的創傷」。小玉一家之後搬離事發地，2014年王守莉失去一家人消息，無法再關注其心理傷痛。

根據中國裁判文書網報告顯示，在郭玉馳入獄兩年後，2015年8月雲南省昭通監獄提出減刑建議書，認為郭玉馳在獄中表現良好。2016年11月和2018年6月，昭通監獄再次提出減刑建議書，郭玉馳四年減刑3次，共減刑2年8個月，刑期至2018年12月24日止。

今年12月，郭玉馳減刑提前出獄的消息也被曝出，一時間，網友紛紛表示不解。王守莉擔心這個消息會對小玉一家造成衝擊。

針對郭玉馳三次減刑，律師陳維鏢表示，從情理上確實無法接受，但從法律角度而言，目前並沒有明確限制強姦犯減刑的規定，「如果他在監獄表現良好，即便認為這個人不適合減刑，執法機關也只能按照法律的規定來履行職責」。

「類似性侵未成年人，或是其他情節比較惡劣的罪犯，如果限制減刑的話，需要從立法層面來解決這個問題。」陳維鏢稱。

性侵 監獄 中國

上一則

香港新增96例確診 剪髮店4髮型師與1客人染疫

下一則

「疼嗎？別害怕…」聾啞大叔動手術 麻醉醫生手寫9頁紙暖心溝通

延伸閱讀

紀欣然案女兇手以犯案未成年上訴要求減刑再度失敗

紀欣然案女兇手以犯案未成年上訴要求減刑再度失敗
團伙涉多宗搶劫性侵 華裔主嫌林世震不認罪

團伙涉多宗搶劫性侵 華裔主嫌林世震不認罪
明州流彈誤殺少女案 非裔男子服刑18年減刑出獄

明州流彈誤殺少女案 非裔男子服刑18年減刑出獄
馬雲又有壞消息 湖畔大學雲南分校招標終止

馬雲又有壞消息 湖畔大學雲南分校招標終止

熱門新聞

媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
澳洲龍蝦出口中國受阻，致價格暴跌，澳洲民眾搶購，超市祭出限購。(澳媒報導截圖)

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

2020-12-15 20:20
江男無法接受妻子隱瞞事實，兩夫妻因此經常吵架，打算放棄這段婚姻。（視頻截圖）

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

2020-12-17 12:00
盧女為了維持住良好「信譽」和光鮮的外表，開始美容整形、大買名包。(取材自杭州日報 )

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

2020-12-16 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你
不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課
女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相

女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相
驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金
傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」

傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」