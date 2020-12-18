四年減刑三次 雲南性侵4歲娃「惡魔」官員 驚傳提前出獄

小玉在心靈受創之後畫下的「魔鬼」。（取材自中新周刊）

2013年8月，一名雲南地方官員犯下性侵 4歲女童狼行，該案二審判處有期徒刑8年。但因該犯嫌在服刑期間表現良好，四年間被減刑三次共2年8個月，已於2018年12月出獄。消息傳出，該案受害者的代理律師陳維鏢表示，從情理上確實難以接受。

中國 新聞周刊報導，2013年8月24日晚，雲南省大關縣原編制辦主任郭玉馳見未滿4歲的小玉（化名）在路邊玩耍，遂起姦淫之心，第一次因為小玉哭喊放棄，隨後他再次將小玉抱至家中性侵。小玉母親報案後，警方在郭玉馳家中將其抓獲。

2013年9月24日，雲南省大關縣法院作出判決，郭玉馳被判有期徒刑5年。小玉家屬認為判決量刑過輕，提出抗訴請求。10月14日，昭通市檢察院認為一審判決量刑明顯不當，將該案發回重審。2013年12月，郭玉馳強姦幼女案再審改判8年。

國家二級心理諮詢師王守莉在當時對小玉一家進行心理輔導。當時，小玉曾畫下一幅「魔鬼」畫，說明孩子留下了深深的創傷，內心的感受支離破碎。

接受心理輔導後，小玉的狀況得到一定的改善，可以允許別人抱，也可以和外界接觸。「但傷害會產生記憶細胞，很難徹底抹掉孩子內心深處的創傷」。小玉一家之後搬離事發地，2014年王守莉失去一家人消息，無法再關注其心理傷痛。

根據中國裁判文書網報告顯示，在郭玉馳入獄兩年後，2015年8月雲南省昭通監獄 提出減刑建議書，認為郭玉馳在獄中表現良好。2016年11月和2018年6月，昭通監獄再次提出減刑建議書，郭玉馳四年減刑3次，共減刑2年8個月，刑期至2018年12月24日止。

今年12月，郭玉馳減刑提前出獄的消息也被曝出，一時間，網友紛紛表示不解。王守莉擔心這個消息會對小玉一家造成衝擊。

針對郭玉馳三次減刑，律師陳維鏢表示，從情理上確實無法接受，但從法律角度而言，目前並沒有明確限制強姦犯減刑的規定，「如果他在監獄表現良好，即便認為這個人不適合減刑，執法機關也只能按照法律的規定來履行職責」。

「類似性侵未成年人，或是其他情節比較惡劣的罪犯，如果限制減刑的話，需要從立法層面來解決這個問題。」陳維鏢稱。