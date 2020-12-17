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男學生摸進女宿? 山西中學校長深夜逼女學生檢討性行為

中國新聞組╱綜合報導
疑似女學生被打傷痕。（視頻截圖）
疑似女學生被打傷痕。（視頻截圖）

山西呂梁一所中學發生女學生疑似早戀，深夜被校長叫到辦公室毆打的事件，女學生全身多處瘀青，還被逼寫下一份檢討書，家長氣憤控告校長；對此校長表示，事件已由當地派出所和教育局受理，不再回應。

西安商報報導，臨縣某中學13歲女生小娟日前被老師發現有男生進入她的寢室，且待了一段時間都沒有出來，小娟當晚11時被校長叫到辦公室談話。校長詢問小娟有無發生男女關係，還要求小娟寫「性行為檢討」，由於小娟拒絕寫報告，遭校長用棍子毒打。

小娟出於羞愧，不願意告訴家人這件事情，她回到家之後沒有吃飯，也沒有跟家人說話，但就在第二天，小娟出現了大小便失禁的情況，家長發現不對勁，小娟才把在學校的遭遇告訴家長。

網傳視頻中疑似女學生被打傷痕。（視頻截圖）
網傳視頻中疑似女學生被打傷痕。（視頻截圖）

據報導，小娟透露，她進入校長辦公室後就是劈頭蓋臉一頓打，被掐脖子、打耳光、拽頭髮，還用鐵棍毒打。期間校長還講了很多侮辱她的話。據小娟描述，她待了一個小時左右。

之後校長要求小娟寫檢討書，「我說一句妳寫一句」，校長更威脅她不准向家人透露，否則關禁閉，繼續毒打。檢討書的內容大約是，「今年開學後他跑到我宿舍強行到我床上抱住我，我把他趕走，第二次他親我抱我，還摸過我的XX（馬賽克），當天晚上我們發生性關係……。」

13歲女生疑似深夜被校長叫到辦公室毆打並被逼寫下的性行為「檢討」內容。（視頻截圖...
13歲女生疑似深夜被校長叫到辦公室毆打並被逼寫下的性行為「檢討」內容。（視頻截圖）

涉事校長。（視頻截圖）
涉事校長。（視頻截圖）

遭到指控後，涉事校長表示他之所以會打小娟，是因為她知道有男生進入小娟的房間，擔心學生在學校出事沒有辦法跟家長交代，情急之下才對孩子動手。校長還聲稱，他問過那名男生，男生承認自己跟小娟發生過關係。

但是報導指出，小娟被家長帶去醫院檢查後，報告顯示小娟處女膜完整，證明檢討內容全都是虛構的。另外小娟有頭部外傷、外傷性耳鳴、全身多處挫傷。

校長終於承認，自己是第一次碰到這樣的事情，情急之下才做出了過激的反應，他也說願意負責並承擔小娟的醫藥費。此案件已由當地派出所和教育局受理。

山西省呂梁市一所中學傳出一名初中女生疑因早戀而遭到校長毆打事件。（視頻截圖）
山西省呂梁市一所中學傳出一名初中女生疑因早戀而遭到校長毆打事件。（視頻截圖）

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