男學生摸進女宿? 山西中學校長深夜逼女學生檢討性行為

疑似女學生被打傷痕。（視頻截圖）

山西呂梁一所中學發生女學生疑似早戀，深夜被校長叫到辦公室毆打的事件，女學生全身多處瘀青，還被逼寫下一份檢討書，家長氣憤控告校長；對此校長表示，事件已由當地派出所和教育局 受理，不再回應。

西安商報報導，臨縣某中學13歲女生小娟日前被老師發現有男生進入她的寢室，且待了一段時間都沒有出來，小娟當晚11時被校長叫到辦公室談話。校長詢問小娟有無發生男女關係，還要求小娟寫「性行為檢討」，由於小娟拒絕寫報告，遭校長用棍子毒打。

小娟出於羞愧，不願意告訴家人這件事情，她回到家之後沒有吃飯，也沒有跟家人說話，但就在第二天，小娟出現了大小便失禁的情況，家長發現不對勁，小娟才把在學校的遭遇告訴家長。

網傳視頻中疑似女學生被打傷痕。（視頻截圖）

據報導，小娟透露，她進入校長辦公室後就是劈頭蓋臉一頓打，被掐脖子、打耳光、拽頭髮，還用鐵棍毒打。期間校長還講了很多侮辱她的話。據小娟描述，她待了一個小時左右。

之後校長要求小娟寫檢討書，「我說一句妳寫一句」，校長更威脅她不准向家人透露，否則關禁閉，繼續毒打。檢討書的內容大約是，「今年開學後他跑到我宿舍強行到我床上抱住我，我把他趕走，第二次他親我抱我，還摸過我的XX（馬賽克），當天晚上我們發生性關係……。」

13歲女生疑似深夜被校長叫到辦公室毆打並被逼寫下的性行為「檢討」內容。（視頻截圖）

涉事校長。（視頻截圖）

遭到指控後，涉事校長表示他之所以會打小娟，是因為她知道有男生進入小娟的房間，擔心學生在學校出事沒有辦法跟家長交代，情急之下才對孩子動手。校長還聲稱，他問過那名男生，男生承認自己跟小娟發生過關係。

但是報導指出，小娟被家長帶去醫院檢查後，報告顯示小娟處女膜完整，證明檢討內容全都是虛構的。另外小娟有頭部外傷、外傷性耳鳴、全身多處挫傷。

校長終於承認，自己是第一次碰到這樣的事情，情急之下才做出了過激的反應，他也說願意負責並承擔小娟的醫藥費。此案件已由當地派出所和教育局受理。