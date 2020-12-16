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不把人當人！廣西外賣小哥遭保安「鋼叉鎖喉」

中國新聞組／北京報導
外送員（中）的脖子被一隻鋼叉頂住。（視頻截圖）
外送員（中）的脖子被一隻鋼叉頂住。（視頻截圖）

日前，一段廣西南寧某小區保安用防爆鋼叉鎖住外賣員脖子的視頻在網路流傳。視頻中，一身著美團服裝的外賣員因拒絕防疫登記被鋼叉鎖在地上，旁邊另外一位美團外賣員聲稱：「人家送外賣，你就拿武器這樣叉住人家，把人家當人嗎？」該視頻引發網友爭議。

紅星新聞報導，南寧市江南區新希望錦官城小區，14日中午12時50分許，美團外賣員韋某聲稱訂單超時，衝過門崗阻攔，強行進入小區。根據物業公司防疫要求，凡進出小區的非業主人員需要進行登記核實。」

六分鐘後，韋某出小區至門崗時，門崗保安上前詢問，並要求其按照公司門崗管理制度要求進行登記。對方拒絕登記，雙方爆發爭執，保安遂用防暴叉制止對方。

14日13時許，那洪派出所接到韋某報警，稱進入小區送外賣，因沒有登記信息被保安黃某攔下，發生口角之後被黃某用警用器械控制了脖子，現場雙方均未受傷，隨後民警將雙方帶回派出所進一步調查。

報導指出，經調解，雙方自願達成賠償協議，黃某向韋某賠償醫藥費，此事過後雙方互不追究對方任何法律責任，無需公安機關處理。據工作人員提供的雙方和解錄像顯示，涉事外賣員道歉並與保安握手言和。

澎湃新聞報導，針對「廣西南寧市一外賣員被小區保安用鋼叉鎖喉」一事，美團公關人員15日回應，涉事外賣小哥經檢查治療，目前已在恢復中，14日，已安排專人上門做了心理疏導和關懷慰問，並安排小哥帶薪休假。經過交涉，涉事保安也已經向小哥誠摯道歉並賠償。

防疫 公安

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