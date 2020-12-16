我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed今年最後一場貨幣決策會 市場關注六大重點

義國今年死亡數恐創戰後新高！專家轟政府應對慢

為啥? 湖南79歲患癌老人 回老家墓地挖洞、坐罈中等死

中國新聞組／北京16日電
現場畫面。（取材自新京報）
現場畫面。（取材自新京報）

湖南武岡市一名79歲老翁，因罹患淋巴癌，多次治療沒有治好，因不想連累子女，在老家一處墓地「挖洞等死」，幸於事發當天被救出，無生命危險。

新京報報導，現場視頻顯示，一名老翁蹲坐在一洞內的罈子中。隨後，現場數人合力將老翁從洞中抬出。據當地民警表示，「老翁說自己曾在醫院檢查，檢查出來患有淋巴癌。事發時他在挖好的洞裡，用小刀割腕自殺，被村民發現後報警。」民警說，「老翁割腕後，腕部出了一點血，被救出來後送到醫院，目前沒有生命危險。」

老人被一群民眾救起。（視頻截圖）
老人被一群民眾救起。（視頻截圖）

報導說，老翁今年79歲，之前一直跟兒子住在北京，淋巴癌加重後，叫兒子陪他回來，想葬在老家。回來後，老翁看上了一處墓地，請人買罈挖洞，兒子給他換新衣服後一起前往，沒想到，老翁藏了小刀在罈內割腕自殺。目前，老翁傷勢不重，已和兒子返回北京。

來源：youtube

另據澎湃新聞報導，武岡市委宣傳部人員稱，確有此事，「救他的時候，他兒子也在現場。老翁和他兒子之前在北京，這段時間回（老家）來了。（老翁）不是獨居，家裡有老伴兒。」

對此事件，許多網友紛紛表示「老人的子女應該反思」、「安樂死應該要探討一下，痛不欲生的活死人感覺真的不如舒服離去」、「看著好心酸，人的一生到底是為了什麼」、「我們家老人臨死前也是，非常痛苦，但是不能動手術，我們只能眼睜睜的看著不知道該怎麼辦」、「無奈又心疼」、「能不能安樂死，這個疾病真的很痛苦，老人不痛到一定程度也不會這樣」。

北京

上一則

不把人當人！廣西外賣小哥遭保安「鋼叉鎖喉」

延伸閱讀

美國學者：拜登的亞洲優先並非擁抱北京或重修舊好

美國學者：拜登的亞洲優先並非擁抱北京或重修舊好
鳳凰古城商家只租衣禁自拍 「你的相機不行，我的一萬三」

鳳凰古城商家只租衣禁自拍 「你的相機不行，我的一萬三」
拜登獲多數選舉人票 北京：雙方若熱線將及時發布

拜登獲多數選舉人票 北京：雙方若熱線將及時發布
被丈夫公開出軌聊天紀錄！湖南空姐怒告侵犯名譽 法院竟判…

被丈夫公開出軌聊天紀錄！湖南空姐怒告侵犯名譽 法院竟判…

熱門新聞

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

2020-12-09 09:00
寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00
女娃的皮膚紅潤，小手挺有勁兒的。（取材自微信）

第3胎又生女…她手術室內爆哭自罵賤貨

2020-12-13 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款

「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底
多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」

多虧中國? 澳洲民眾實現「龍蝦自由」