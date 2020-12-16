為啥? 湖南79歲患癌老人 回老家墓地挖洞、坐罈中等死

現場畫面。（取材自新京報）

湖南武岡市一名79歲老翁，因罹患淋巴癌，多次治療沒有治好，因不想連累子女，在老家一處墓地「挖洞等死」，幸於事發當天被救出，無生命危險。

新京報報導，現場視頻顯示，一名老翁蹲坐在一洞內的罈子中。隨後，現場數人合力將老翁從洞中抬出。據當地民警表示，「老翁說自己曾在醫院檢查，檢查出來患有淋巴癌。事發時他在挖好的洞裡，用小刀割腕自殺，被村民發現後報警。」民警說，「老翁割腕後，腕部出了一點血，被救出來後送到醫院，目前沒有生命危險。」

老人被一群民眾救起。（視頻截圖）

報導說，老翁今年79歲，之前一直跟兒子住在北京 ，淋巴癌加重後，叫兒子陪他回來，想葬在老家。回來後，老翁看上了一處墓地，請人買罈挖洞，兒子給他換新衣服後一起前往，沒想到，老翁藏了小刀在罈內割腕自殺。目前，老翁傷勢不重，已和兒子返回北京。

來源：youtube

另據澎湃新聞報導，武岡市委宣傳部人員稱，確有此事，「救他的時候，他兒子也在現場。老翁和他兒子之前在北京，這段時間回（老家）來了。（老翁）不是獨居，家裡有老伴兒。」

對此事件，許多網友紛紛表示「老人的子女應該反思」、「安樂死應該要探討一下，痛不欲生的活死人感覺真的不如舒服離去」、「看著好心酸，人的一生到底是為了什麼」、「我們家老人臨死前也是，非常痛苦，但是不能動手術，我們只能眼睜睜的看著不知道該怎麼辦」、「無奈又心疼」、「能不能安樂死，這個疾病真的很痛苦，老人不痛到一定程度也不會這樣」。