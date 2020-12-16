9歲孤女背55萬元父債被限消 法院致歉：錯了

女童的爺爺收到法院通知，解除了限制消費令。（視頻截圖）

近日，河南鄭州市金水區人民法院對一名九歲兒童陳蔓（化名）解除限制高消費令，並就此錯誤向公眾道歉，引起網友關注。

澎湃新聞報導，陳蔓的養母陳若蘭（化名）表示，他們收到金水區人民法院通知稱，已解除限制高消費令，並就此錯誤向公眾道歉。陳若蘭說，「限高」解除了，感謝金水區法院在這個冬天給了我們一縷陽光。

據南方周末早前報導，8年前，陳蔓的生父殺害了她的生母和外婆，後被判處死刑。父親殺妻後準備賣房，但買主王某交了55萬元購房款後，房子沒能過戶。2020年10月，河南鄭州中院終審判令9歲的陳蔓「替父還債」55萬元。陳蔓沒有在規定時間內還錢，11月25日，法院向她發出限制消費令。

來源：youtube

12月14日，一名認證為「9歲老賴案」女孩外公的帳號在網路上發聲，講述了女孩背負55萬債務並法院限制高消費的大致經過：女孩父親殺害孩子母親及外婆後，被判處死刑，此前他轉賣房產未成功，買主要求其父親償還55萬房款，女童背負的債務由此而來。

女童外公在文末稱：我為孩子著想，這套房子應該讓孩子繼承，將來生活上能有個著落。

12月16日，河南鄭州金水區法院官方微博 對前述事件發布致歉聲明稱，已立即對案件進行了覆查。「現在，我們鄭重地對大家說一聲：我們錯了！對未成年人發出限制消費令不符合相關立法精神和善意文明執行理念，是錯誤的。我院已依法解除了限制消費令。我院就此錯誤向當事人和網友誠懇道歉！」