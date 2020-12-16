賭博求翻生 浙保母2個月狂偷雇主金器、茅台變現200萬

浙江一位保母偷雇主金條等財物變賣，用於賭博。圖為示意圖。(取材自河南都市頻道)

「我第一次看到這麼多現金和金條，心裡很害怕，想著贏回來就把黃金買回來還您的，可我太貪心，贏了又想贏，輸了更想贏回來，您的保險 箱就成了我的提款機…」家住浙江省東陽市某高檔小區的丁女士突然收到這樣一條微信 ，對方求她不要報警。但丁女士立即讓家人報了警，這個「潛伏」在身邊兩個月、偷了219餘萬元人民幣(約33.4萬美元)的「黃金大盜」終於露出真面目。

澎湃新聞引述微信公眾號「檢察日報正義網」消息報導，給丁女士發微信的是哥哥家的周姓保母，去年12月，經人介紹獲雇用。兄妹倆住的都是偏離市區的別墅，平日兄妹都忙於生意，家裡只有年邁的父母，「寬鬆」的工作環境給了周姓保母可乘之機。

據報導，今年6月的一天，周女看到了讓自己「動心」的一幕：三樓臥室衣帽間的保險箱上面赫然放著兩隻紙質手提袋，金店標誌異常顯眼，袋中各有一塊刻有「生日快樂」、重達30克的黃金塊。她用手機 查了下當天的金價是每克390元，這兩塊金條價值2.3萬餘元，這對當時手頭緊張的周女是極大的誘惑。

報導指出，周女將這兩塊金塊放進包裡，馬上打車到市區一家黃金回收店，以每克380元的價格變賣，所得錢款很快就被她用於手機賭博，輸得精光。

第一次這樣輕易得手，周的膽子更大了。之後，她又陸續偷走雇主家的現金、金飾、茅台酒。

據報導，周姓保母還將目標放在同一小區的丁女士家。周女知道丁女士家的大門鑰匙就放在門口的一雙鞋子裡。她趁丁女士家中無人，多次開門或翻窗入戶，盜竊名表，56萬元現金，金手鍊、金塊等金器。

6月至8月，短短兩個月的時間裡，周女從這兩戶人家盜竊財物共計219萬餘元，直到被丁女士的女兒、女婿當場發現並報警。日前，周某因涉嫌盜竊罪被東陽市檢察院提起公訴，法院將擇日開庭審理。

「網貸逼得我喪失理智，我想偷東西去賣，再通過網路賭博贏一點回來。」審查起訴過程中，面對檢察官的訊問，周女淚流滿面。

原來，到丁家做保母前，周就因為沉迷網路賭博與前夫離了婚，不僅沒有得到兩個孩子的撫養權，還欠了200多萬元的外債。