醫院詐保攬老人免費住院！ 有人1年住9次、就醫當散心

病人們在打撲克。 （取材自新京報）

一般人對於住院總是能避則避，因為得花大錢、忍受痛苦的治療；不過安徽省太和縣卻有民眾把醫院當飯店，許多人多次住院，有人今年已住院9次。事實上他們多是沒病痛的民眾，被醫院當成騙取醫保 基金的工具。

新京報報導，安徽省太和縣有多家醫院出現騙保情形，醫院以「包吃包住、免費體檢」名義招來身體健康的老人，他們住院一周只需花200元人民幣 （約30美元 ），甚至免費。

辦理住院手續時，醫生會現場「編」病歷，「給你定個腦梗，這樣你就能免費做腦CT檢查，有人問你，就說頭暈、胃酸、乾嘔。」護士甚至慫恿老人在村里號召住院，事成「給你200、300元」。

一名三天前剛退院，接著又住院的王大爺說，「今年總共住九次了，差不多住了三個月，哪家醫院不花錢就去哪家。」另名老人則說，自己為了打發時間才來住院，「在家沒事幹，幾個月來一回醫院，散散心。」

太和縣第五人民醫院北區的超大病房。（取材自新京報）

一名太和縣醫療行業人士解說醫院的套路，「醫院會假戲真做，有一套完整的病歷和單據，查也查不出毛病。」他們在醫院住一次院，需要從醫保支付幾千塊人民幣，而醫院的治療成本很低，「就給病人輸點維生素，一瓶水十來塊錢，正常人也可以輸。」

在「免費住院」風氣下，當地衍生出「搜羅老人」的中介。中介每往醫院送一名老人住院，可以從醫院拿到幾百元的好處費。中介的工作包括專車接送，並安排老人冒用別人的貧困戶身分住院等；「普通新農需花幾百元，如果能借到五保本、低保本，那就一分錢不用花，」一名中介說。

詐保情形傳開來後，中國國家醫療保障局基金監管司已派出工作組，赴安徽省太和縣進行督辦，並將在全國加強取締詐騙事件。