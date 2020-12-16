我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登」威壓國會別鬧了

甥睡舅媽還將舅父踢下床 慘遭殺害碎屍

中國新聞組／北京16日電
警方在挖掘付男的遺體。（取材自中國網）
警方在挖掘付男的遺體。（取材自中國網）

四川一名24歲付姓男子因與舅媽勾搭通姦，被發現後還變本加厲，甚至鳩占鵲巢，還將舅父踢下床與舅媽同睡。舅父憤而動起殺機，將付男殺害碎屍。

晉法山西披露，1997年5月14日晚，富順縣付姓男子（時年24歲）酒後由村民送到其情婦李淑芬（時年31歲）家中，從此人間蒸發。付姓男子父親隨後報警，當地警方調查發現，付姓男子失蹤疑點重重。李淑芬夫婦和付姓男子存在複雜的感情矛盾。

據警方表示，付姓男子初中文化，出事前仍然單身；原本是絲廠工人，後來停薪留職在家。李淑芬丈夫長期在外打工，沾點親戚關係（付姓男子喊李淑芬舅媽）又是鄰居的付姓男子經常去李淑芬家串門，時不時還幫忙幹點農活。一來二去，兩個人勾搭成姦，在村裡已是公開的秘密。

李淑芬的丈夫高金貴是木匠，性格懦弱。開始對妻子的姦情敢怒不敢言，為了家庭完整，他選擇隱忍；可妻子和付姓男子的行為變得瘋狂，甚至在高金貴在家時，付姓男子仍和李淑芬同睡一床，還把高金貴踢下床。正是因為這樣的行為，觸及了高金貴的忍受底限。

付姓男子曾撕毀高金貴寫好的和李淑芬的離婚協議，阻止二人離婚。

事發當晚，付姓男子酒後到李淑芬家中，欲與李淑芬發生關係，徹底激怒了高金貴，高金貴出於洩憤，殺害付姓男子，並將屍體肢解，埋藏於自家承包地。

高金貴、李淑芬在付姓男子失蹤後先後離家外出，此後長達17年銷聲匿跡。

警方多年來從瓦市、沐川、武漢三地獲取的線索進行關聯分析，終於在2014年破案並抓獲已改名換姓的高金貴、李淑芬。

付姓男子。（取材自中國網）
付姓男子。（取材自中國網）

武漢

上一則

深圳控疫防港輸入 有意限行跨境貨車

下一則

港外傭宿舍爆疫 波及雇主4口中招

延伸閱讀

背負9條人命的日本推特殺手 被判處死刑

背負9條人命的日本推特殺手 被判處死刑
30天離婚冷靜期 恐遇冷

30天離婚冷靜期 恐遇冷
虎頭蜂襲警 吃掉耳朵1塊肉

虎頭蜂襲警 吃掉耳朵1塊肉
明年起 中國離婚要過5大關 「冷靜期」30天

明年起 中國離婚要過5大關 「冷靜期」30天

熱門新聞

寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

2020-12-09 09:00
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
紐時報導，中國與歐美展開新冠肺炎疫苗研發競速，但一些中國藥廠卻有行賄及疫苗出問題的不良紀錄。專家直指，中國藥廠許多問題出在商業行為，賄賂是中國疫苗產業的致命弱點。(美聯社)

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

2020-12-08 10:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高

最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高
你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元

你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元
鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底