甥睡舅媽還將舅父踢下床 慘遭殺害碎屍

警方在挖掘付男的遺體。（取材自中國網）

四川一名24歲付姓男子因與舅媽勾搭通姦，被發現後還變本加厲，甚至鳩占鵲巢，還將舅父踢下床與舅媽同睡。舅父憤而動起殺機，將付男殺害碎屍。

晉法山西披露，1997年5月14日晚，富順縣付姓男子（時年24歲）酒後由村民送到其情婦李淑芬（時年31歲）家中，從此人間蒸發。付姓男子父親隨後報警，當地警方調查發現，付姓男子失蹤疑點重重。李淑芬夫婦和付姓男子存在複雜的感情矛盾。

據警方表示，付姓男子初中文化，出事前仍然單身；原本是絲廠工人，後來停薪留職在家。李淑芬丈夫長期在外打工，沾點親戚關係（付姓男子喊李淑芬舅媽）又是鄰居的付姓男子經常去李淑芬家串門，時不時還幫忙幹點農活。一來二去，兩個人勾搭成姦，在村裡已是公開的秘密。

李淑芬的丈夫高金貴是木匠，性格懦弱。開始對妻子的姦情敢怒不敢言，為了家庭完整，他選擇隱忍；可妻子和付姓男子的行為變得瘋狂，甚至在高金貴在家時，付姓男子仍和李淑芬同睡一床，還把高金貴踢下床。正是因為這樣的行為，觸及了高金貴的忍受底限。

付姓男子曾撕毀高金貴寫好的和李淑芬的離婚協議，阻止二人離婚。

事發當晚，付姓男子酒後到李淑芬家中，欲與李淑芬發生關係，徹底激怒了高金貴，高金貴出於洩憤，殺害付姓男子，並將屍體肢解，埋藏於自家承包地。

高金貴、李淑芬在付姓男子失蹤後先後離家外出，此後長達17年銷聲匿跡。

警方多年來從瓦市、沐川、武漢 三地獲取的線索進行關聯分析，終於在2014年破案並抓獲已改名換姓的高金貴、李淑芬。