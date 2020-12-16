疫後究責？武漢女副市長落馬 網友猜原因

武漢女副市長徐洪蘭涉嫌嚴重違紀違法，正接受湖北省紀委監委紀律審查和監察調查。（取材自微博）

中共中紀委網站15日通報稱，湖北武漢 市人民政府黨組成員、女副市長徐洪蘭，涉嫌嚴重違紀違法，正接受湖北省紀委監委紀律審查和監察調查。徐洪蘭在武漢封城期間，她數度露臉防控會，為居民糧食、醫療品調節奔走。但徐洪蘭被查原因不明，引發網民推測是否是武漢走過疫情 後究責，紛紛留言「應該把武漢高官都查過一遍」。

武漢副市長徐洪蘭違紀違法消息傳出後引發網民熱議，「武漢市副市長徐洪蘭被查」詞條上了微博熱搜榜，截止15日傍晚5時30分，已有超過2500萬的閱讀量。

新華社報導，徐洪蘭於1966年7月出生，為湖北洪湖人，畢業於湖北工業大學生物工程系。徐洪蘭曾擔任共青團武漢市委副書記、黨組成員、武漢市武昌區委常委、紀委書記、漢陽區委副書記、代區長、區長等職務。直到2017年5月至今，徐洪蘭任武漢市人民政府黨組成員、副市長。

公開資料顯示，徐洪蘭主管交通運輸和食品安全等工作，曾負責去年武漢世界軍運會的食品總倉運行情況。也曾在今年6月視察武漢港的恢復情況。

政知圈報導，在落馬前，徐洪蘭有不少公開活動。徐洪蘭10日才會見日本地方政府駐華機構代表團一行。而日前在武漢發生疫情期間，她數度出現在新聞發布會上。

在1月31日舉行的湖北新冠疫情防控發布會上，徐洪蘭說，口罩、酒精、消毒液等部分物資緊缺，目前市府努力採取措施，動員連鎖藥店總部到外省緊急採購，也協調國藥控股等大平台企業對比較充裕的醫療物資進行調節，方便居民就近購買。

2月29日，徐洪蘭在發布會上指出，武漢市主要生活必需品的儲備，糧、油、鹽均在一個月以上，市場供應品種豐富、庫存充足，能夠保障全市人民的基本生活需求。

當時她提到，社區團購還存在不夠精準、不夠精細、供應方式比較單一，不能滿足居民個性化需求的問題。而那陣子正是爆發武漢中百超市針對不同小區發布AB陰陽套餐，捆綁銷售大米、醬油和衛生紙，套餐價格高，社區與業委會溝通不暢、服務不到位等問題。

報導指出，6月8日是武漢重啟滿兩個月的日子，武漢市副市長徐洪蘭專程來北京 ，向外界推介武漢。