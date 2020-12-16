我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

宿敵祝福：麥康諾「恭喜拜登」威壓國會別鬧了

江蘇爆禽流感 81歲農婦6天亡

中國新聞組／北京16日電

時隔一年，中國再度出現H5N6禽流感病例！世界衛生組織（WHO）日前公布，中國通報江蘇省常州市81歲農婦確診為H5N6病例，病程不到一周就身亡，由於婦人發病前曾至活禽市場購買並接觸家禽，目前台灣已將江蘇省旅遊疫情建議等級提升為第二級警示。

台灣疾病管制署指揮中心疫情監測組副組長劉定萍表示，中國時隔一年多，又出現H5N6確診個案，這名居住在江蘇省常州市81歲農婦，發病前曾到活禽市場購買並接觸家禽，11月16日發病，11月21日因嚴重肺炎收治住院，11月27日不治，發病至死亡不到一周。

WHO表示，H5N6對人類會造成嚴重症狀，迄今人類病例屬零星感染，人傳人風險低、國際傳播風險為低。中國已逾一年無病例，前一例為北京市2019年8月通報病例，自2014年起累計25例。

劉定萍提出，雖然截至目前全球的H5N6病例都在中國發生，且到現在為止病例並不多，但因有高達9成都是重症；且這25例中有10例死亡，也就是說致死率高達4成，故還是需要注意。

防疫醫師林詠青也提醒民眾，禽流感傳人的途徑大多是因接觸動物，提醒民眾至疫區時切勿生食蛋肉類。

中國 台灣 疫情

上一則

疫後究責？武漢女副市長落馬 網友猜原因

下一則

川航機師確診 曾參加300人婚宴

延伸閱讀

逾一年又現H5N6八旬婦不到一周不治 台升江蘇旅遊警示

逾一年又現H5N6八旬婦不到一周不治 台升江蘇旅遊警示

曾介紹捧習歌曲 湖南前省委書記徐守盛病逝

曾介紹捧習歌曲 湖南前省委書記徐守盛病逝

僅3根手指能動…江蘇「漸凍」男開網店 資助弟弟上大學

僅3根手指能動…江蘇「漸凍」男開網店 資助弟弟上大學
「以為是花不知是毒品」 江蘇75歲老太種罌粟被判5年

「以為是花不知是毒品」 江蘇75歲老太種罌粟被判5年

熱門新聞

寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

2020-12-09 09:00
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
紐時報導，中國與歐美展開新冠肺炎疫苗研發競速，但一些中國藥廠卻有行賄及疫苗出問題的不良紀錄。專家直指，中國藥廠許多問題出在商業行為，賄賂是中國疫苗產業的致命弱點。(美聯社)

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

2020-12-08 10:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話

影／參院多數黨領袖麥康諾恭喜拜登當選總統 兩人首度通話
貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億
最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高

最快周五准！FDA：莫德納疫苗安全有效 對成人保護力高
你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元

你也有收到嗎？沒理會Airbnb電郵 他們錯失1.5萬元
鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底