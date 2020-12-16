江蘇爆禽流感 81歲農婦6天亡

時隔一年，中國 再度出現H5N6禽流感病例！世界衛生組織（WHO）日前公布，中國通報江蘇省常州市81歲農婦確診為H5N6病例，病程不到一周就身亡，由於婦人發病前曾至活禽市場購買並接觸家禽，目前台灣 已將江蘇省旅遊疫情 建議等級提升為第二級警示。

台灣疾病管制署指揮中心疫情監測組副組長劉定萍表示，中國時隔一年多，又出現H5N6確診個案，這名居住在江蘇省常州市81歲農婦，發病前曾到活禽市場購買並接觸家禽，11月16日發病，11月21日因嚴重肺炎收治住院，11月27日不治，發病至死亡不到一周。

WHO表示，H5N6對人類會造成嚴重症狀，迄今人類病例屬零星感染，人傳人風險低、國際傳播風險為低。中國已逾一年無病例，前一例為北京市2019年8月通報病例，自2014年起累計25例。

劉定萍提出，雖然截至目前全球的H5N6病例都在中國發生，且到現在為止病例並不多，但因有高達9成都是重症；且這25例中有10例死亡，也就是說致死率高達4成，故還是需要注意。

防疫醫師林詠青也提醒民眾，禽流感傳人的途徑大多是因接觸動物，提醒民眾至疫區時切勿生食蛋肉類。