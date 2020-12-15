下樓拿包裹竟成「風騷偷情少婦」？ 杭州女提告成功

吳女對2名造謠者提出告訴，法院終於受理。（取材自微博）

下樓取快遞竟莫名成了「出軌快遞小哥的少婦」？浙江一名28歲吳姓女子先前下樓拿包裹，遭到惡意偷拍、造謠，稱「風騷少婦出軌快遞小哥」並在影片中捏造「對話紀錄」，謠言害她生活大亂，甚至遭公司辭退。吳女表示要追究到底，日前在網上公布最新進度，餘杭區人民法院已經受理刑事自訴，全案正式進入司法程序。

吳女今年7月因下樓領包裹，因身材、面容姣好，等待期間竟被附近雜貨店老闆的兒子郎姓男子偷拍，郎男與何姓友人捏造「寂寞小少婦」勾引外送員的情節並上傳到網路、微信 群，謠言如病毒般擴散開來。

ETtoday報導，吳女因該起事件收到許多網友的謾罵，附近的住戶、公司的同事也因此開始排擠她，甚至還被公司辭退，吳女表示「自己的努力全數歸零」，不僅嚴重失眠 還得了抑鬱症，只要看到手機鏡頭，仍會感到渾身不自在，生活、心理都大受影響。

吳女10月時透過律師遞交刑事自訴文件，要向郎男、何男提出誹謗告訴，事後吳女向造謠者求償人民幣 12萬元，但對方認為吳女「獅子大開口」目前正在調解中。

沒想到，郎男父親竟反批吳女要求的賠償金額太高，他的兒子只是跟朋友鬧著玩，認為是獅子大開口。

據報導，吳女後續在微博上分享進度，日前提出的刑事自訴文件，法院14日已經受理，「謝謝律師的幫忙，也非常感謝關注事件的網友，維權的這條路真的太難太難了，好在我終於還是做到了。」