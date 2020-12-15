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低廉小產權房搶市 北京最美鄉村也要拆

中國新聞組／北京15日電
北京香堂文化新村被當局指為違建，強迫拆遷。（取材自微博）
北京香堂文化新村被當局指為違建，強迫拆遷。（取材自微博）

北京針對「小產權」住房的大規模強拆、迫遷，數以千計居民在隆冬失去房產，業主們強烈維權抗爭，指責地方官員「違法執政、禍害百姓」、「暴殄天物」，更引發輿論高度關注。

香堂文化新村因濃郁的文化內涵而聞名遐邇；文化新村的網站主頁介紹， 2007年被評為「北京最美的鄉村」之一，也是2008年「北京奧運旅遊接待村」之一。

美國之音報導，中國各地近年來拆除被定為「違建」小產權房屋的活動頻頻發生。僅北京市過去一年來就以「保護生態環境」為由，相繼強制拆遷昌平區、懷柔區等多個「違章」建在鄉間的別墅區，並且不給補償。

香堂文化新村是目前北京最大的小產權房集中地，有3800多戶家庭共有上萬人口，其中許多人來自北京市各界的精英層，具有廣泛的社會活動能力和影響力。

曾擔任北京天則經濟研究所所長盛洪教授長期關注中國小產權房問題；他表示，備受違建清理和強拆困擾的中國小產權房現象由來已久，原因與城市住房市場價格不斷攀升和農村土地資源配置制度相關。

中國官方媒體《法制日報》引用的一份數據顯示，包括小產權房在內的中國所有城鎮住房面積為298億平方米，其中小產權房面積為73億平方米，占比達到24%，僅次於占比38%的商品房面積。

該報分析指出，「專家認為，在普通商品住宅價格高企的今天，小產權房因成本和價格較低廉受到歡迎，但與現行法律相悖。然而，如果將小產權房項目都拆除，不但浪費資源，還會激化矛盾。如何妥善對待和處理小產權房問題，成為各級政府亟須解決的一個難題，考驗政府管理智慧和執政能力。」

北京香堂文化新村曾被評為「北京最美的鄉村」之一。（取材自官網）
北京香堂文化新村曾被評為「北京最美的鄉村」之一。（取材自官網）

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