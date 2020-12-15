錢藏柴房 男煮飯燒掉60萬現金 幸運換回26萬

湖南男子不小心把畢生積蓄全燒光。（取材自瀟湘晨報）

湖南邵陽一名58歲的周姓男子，近日在家中柴房燒火做飯時，不小心燒到存在柴裡好幾年的60萬元人民幣 （約9.2萬美元 ），其中20多萬元變為灰燼。幸好和銀行討論兌換事宜後，取回26萬元。

瀟湘晨報報導，周男今年50多歲，做了大半輩子泥（砌牆）工攢下這些錢，打算明年用來翻修老房。突然的意外讓他很傷心：「後悔沒存銀行，覺得家離城市太遠了，去銀行取錢太麻煩，就沒存。」但事實已經發生，他最大的希望，盡量減少損失。他了解到，受損的現金可以拿到銀行兌換，但不清楚能兌換多少。

報導說，周男回憶，失火當天，他在柴房燒火做飯，裡面堆滿了木材。他有事出去了一趟，回來一看，柴房裡冒著濃煙。周男第一反應是裡面放著自己幾十年的積蓄。「我要衝進去取錢，村書記抱著我不讓進。」眾人花了2個小時把撲滅火，幸運的是，只燒了一間柴房，也沒有人員受傷。

周男趕緊找出存放的60萬元現金，經過清點，有20多萬元變為灰燼。周男把受損的現金拿到銀行兌換，「現在已經兌了26萬，其他的能多兌就多兌，不能兌就算了。」

消息曝光後，不少網友留言表示，「我1萬都不敢放家裡」、「不放心把錢存銀行，錢燒了再去銀行換」、「哭了沒錢我燒紙吧」、「一定要注意用火安全，用錢買教訓太貴了」、「我剛好下班回家，路過他家，看他外甥女急著哭」。

另外，也有網友建議，「放在銀行有啥擔心的？還有點利息，雖然利息很低，那也比放家裡好吧」、「老人家都不信銀行」、「擔心取不出？去銀行問問不就知道了嘛，擔心這擔心那的」。