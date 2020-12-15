我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美新冠死亡破30萬 賓州逾50萬確診

莫德納疫苗最快18日批准 首批配送600萬劑

錢藏柴房 男煮飯燒掉60萬現金 幸運換回26萬

中國新聞組／北京15日電
湖南男子不小心把畢生積蓄全燒光。（取材自瀟湘晨報）
湖南男子不小心把畢生積蓄全燒光。（取材自瀟湘晨報）

湖南邵陽一名58歲的周姓男子，近日在家中柴房燒火做飯時，不小心燒到存在柴裡好幾年的60萬元人民幣（約9.2萬美元），其中20多萬元變為灰燼。幸好和銀行討論兌換事宜後，取回26萬元。

瀟湘晨報報導，周男今年50多歲，做了大半輩子泥（砌牆）工攢下這些錢，打算明年用來翻修老房。突然的意外讓他很傷心：「後悔沒存銀行，覺得家離城市太遠了，去銀行取錢太麻煩，就沒存。」但事實已經發生，他最大的希望，盡量減少損失。他了解到，受損的現金可以拿到銀行兌換，但不清楚能兌換多少。

報導說，周男回憶，失火當天，他在柴房燒火做飯，裡面堆滿了木材。他有事出去了一趟，回來一看，柴房裡冒著濃煙。周男第一反應是裡面放著自己幾十年的積蓄。「我要衝進去取錢，村書記抱著我不讓進。」眾人花了2個小時把撲滅火，幸運的是，只燒了一間柴房，也沒有人員受傷。

周男趕緊找出存放的60萬元現金，經過清點，有20多萬元變為灰燼。周男把受損的現金拿到銀行兌換，「現在已經兌了26萬，其他的能多兌就多兌，不能兌就算了。」

消息曝光後，不少網友留言表示，「我1萬都不敢放家裡」、「不放心把錢存銀行，錢燒了再去銀行換」、「哭了沒錢我燒紙吧」、「一定要注意用火安全，用錢買教訓太貴了」、「我剛好下班回家，路過他家，看他外甥女急著哭」。

另外，也有網友建議，「放在銀行有啥擔心的？還有點利息，雖然利息很低，那也比放家裡好吧」、「老人家都不信銀行」、「擔心取不出？去銀行問問不就知道了嘛，擔心這擔心那的」。

人民幣 美元

上一則

香港疫廈廁所播毒 飄樓上廚房 23樓以上住戶連夜撤離強檢

下一則

長江口貨船相撞 16人墜海3死5失蹤

延伸閱讀

被丈夫公開出軌聊天紀錄！湖南空姐怒告侵犯名譽 法院竟判…

被丈夫公開出軌聊天紀錄！湖南空姐怒告侵犯名譽 法院竟判…
預售屋交易糾紛 三年增兩倍

預售屋交易糾紛 三年增兩倍
京東集團砸7億美元 進軍社區團購

京東集團砸7億美元 進軍社區團購
佛利蒙市議會 女性、少數族裔都過半

佛利蒙市議會 女性、少數族裔都過半

熱門新聞

寧波的楊女士。（視頻截圖）

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

2020-12-08 12:00

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

2020-12-10 09:00
廣東近日出現一場奢華婚宴。（取材自微博）

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

2020-12-09 09:00
媳婦要求與婆婆「輪流服務公公」，婆媳某日因為「侍寢權」大打出手，此事因此曝光。（視頻截圖）

婆媳輪流服侍公公 為侍寢權鬧翻 網：這是演後宮「爭床」傳

2020-12-13 02:27
長沙一名54歲、白髮蒼蒼的外賣騎手每天送餐12小時，兒子畢業三年卻一直待業在家。（取材自瀟湘晨報）

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

2020-12-12 12:00
紐時報導，中國與歐美展開新冠肺炎疫苗研發競速，但一些中國藥廠卻有行賄及疫苗出問題的不良紀錄。專家直指，中國藥廠許多問題出在商業行為，賄賂是中國疫苗產業的致命弱點。(美聯社)

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

2020-12-08 10:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票

確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票