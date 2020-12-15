客房服務員月薪4萬人民幣？ 又有知名招聘平台染上春色…

網傳涉嫌「情色招聘」頁面。(取材自南方都市報)

繼BOSS直聘陷「情色招聘」風波後，智聯招聘上也被發現有企業打著招聘「客房服務員」的幌子，疑似招募性工作者。智聯招聘相關部門負責人14日稱，看到相關報導後，智聯招聘已首先針對該企業進行資料調查。「對於這樣的情況，我們的態度是零容忍。」

南方都市報報導，近日，有用戶在在瀏覽智聯招聘時，發現一家位於廣州的公司正在以3至4萬元人民幣 (約4578至6104美元)的月薪招聘客房服務員。在以「求職者」身分向該企業投遞了一份幾乎是空白的簡歷後，該企業的招聘人員很快就發來自己的微信 號。在通過後續詢問以及查看此人的朋友圈，「求職者」發現這家公司在智聯招聘打著招聘「客房服務員」的幌子，疑似招募性工作者。

招聘軟件深陷「情色風波」已不鮮見，11月初，有媒體就在BOSS直聘上發現，多家公司涉嫌情色招聘。

報導說，為了解清楚招聘軟件對企業招聘信息的審核標準，經打通智聯招聘熱線電話進行諮詢。智聯客服表示，未註冊企業用戶註冊智聯招聘帳號時必須進行個人實名認證及人臉識別，上傳企業相關資質材料，如企業營業執照。同時，後台將對企業認證進行人工審核，審核周期一般為一個工作日。註冊之後，企業上傳招聘信息則需要按照頁面指引的「職位發布規範」進行操作。

報導指出，相關負責人也表示，已註冊企業上傳招聘信息後仍會有相關機制進行監督，如檢測 敏感字眼。而根據網傳的招聘信息截圖顯示，該「情色招聘」的職務描述中確實不存在相關問題。

智聯方面還表示，智聯招聘作為人力資源機構，不具備審核企業實際營業內容的權力，「我們只能把關這個企業是否合規，是否具備工商管理局審批註冊的營業執照。而且出現了問題之後，最重要的是看我們怎麼應對，接到這種反饋，我們肯定會馬上跟進處理。」

據報導，目前，該事件已經交由智聯總部處理，正在核實之中。