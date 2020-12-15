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「長得醜就不配？」 女孩相親多次被拒 網友這樣安慰她…

中國新聞組／杭州15日電
圖為西安一處「相親角」民眾在瀏覽徵婚信息。（新華社資料照片）
圖為西安一處「相親角」民眾在瀏覽徵婚信息。（新華社資料照片）

最近，容貌焦慮上了微博熱搜，引起很多人的共鳴和討論。一位杭州女孩發帖表示，因為條件不好產生自卑心理，即使遇到喜歡的人也不敢表白；家裡安排了多次相親，也都沒有下文。她難過地問：「長得醜就真的不配嗎？」沒想到網友紛紛跳出來安慰她，要她自信一點，甚至分享自身經歷，非常正能量。

錢江晚報報導，這名女孩在帖中表示，「大多都是男的看不上我，有些是委婉拒絕，有些都不正眼看我。」經歷過太多次之後，她已經無法建立自信。

女孩更回憶，自己從小到大常常被攻擊外表，大學期間好不容易建立的自信，回到家又遭到摧毀，「我媽一直在逼我，那些被逼無奈的相親，每次相親完都可以難過好久好久，什麼都是我的問題。每次內心已經遍體鱗傷的時候，我媽還要用最惡毒的話插上幾刀」。

她的自白讓網友相當心疼，紛紛安慰她，並建議她先做出改變，重新建立自信。有網友說「長得漂亮只是多幾段感情而已，能不能收穫最終的愛情還是看緣分的」，有人建議她「先定一個小目標，比如減肥、少吃垃圾食品、多出去旅行。每天改變一點點」。

也有網友分享自身經歷說，「我也又矮又胖，每天晚飯後空下來了去跑步試試，起碼精神狀態會好點」、「說實話的，就算是減肥了也開始稍微注重打扮得體一些，自卑感還是會時不時冒出來，我就是個例子……但是不管怎麼樣，開始改變，讓自己變得更好，就是個好的開始。」

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