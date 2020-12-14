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網約車後車廂傳來「呼嚕」聲…浙江司機意外爆暖心故事

中國新聞組／杭州14日電
乘客下車後，司機特別打開後車廂，確定小孩是否睡的安穩。（取材自看看新聞）
乘客下車後，司機特別打開後車廂，確定小孩是否睡的安穩。（取材自看看新聞）

社會不安寧，人口販子拐賣兒童案件頻傳。晚上坐在網約車上，卻聽到後車廂（行理廂）傳來「呼嚕呼嚕」的打鼾聲，你會怎麼想？你又會怎麼做？

都市快報報導，在浙江省金華市浦江縣，有人叫了網約車。車行一半，乘客突然聽到後車廂傳來了一陣陣的「呼嚕聲」，似乎有人睡在裡面；忍不住開口問司機是怎麼回事，司機平靜的回答：「我們家的孩子在後面睡覺」。話到這裡，乘客沒敢再問下去，但心裡的小劇場不禁上演了連串恐怖劇碼：不會是拐賣兒童吧？不會是綁票勒賠的吧？不會是尋仇報復的吧……

好不容易熬到了目的地，乘客下車後立馬報了警，警網快速截查，很快就找到了網約車司機，後車廂裡也確實睡著一個小男孩，但上演卻不是乘客想像的「恐怖劇」，而是略帶心酸的「暖心劇」。原來，司機是雲南邵通人，四年前與妻子一起到浙江來打拚，白天有正常工作，晚上則會開一段時間網約車貼補家用。

「老婆上夜班，家裡又沒有其他人能帶小孩子，我出門把他放家裡不放心，就只能帶在身邊。」司機說，「如果小孩子放在座位上睡覺，我怕乘客舉報我，把我號封掉，以後就接不到單子了。」

網約車 劇場

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