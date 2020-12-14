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被丈夫公開出軌聊天紀錄！湖南空姐怒告侵犯名譽 法院竟判…

中國新聞組／北京14日電
一名空姐將自己的丈夫告到了法院，理由是丈夫看了她的聊天紀錄後發到親友群指控她出軌，侵犯了她的名譽權。此為示意圖。（取材自上觀新聞）
一名空姐將自己的丈夫告到了法院，理由是丈夫看了她的聊天紀錄後發到親友群指控她出軌，侵犯了她的名譽權。此為示意圖。（取材自上觀新聞）

湖南一名空姐李娟（化名），日前告丈夫楊軍侵犯名譽；原來，楊軍發現妻子和別人的曖昧聊天紀錄後，一氣之下截圖傳到了親友群組，還向妻子的公司舉報她出軌。

瀟湘晨報報導，楊軍偶然發現，妻子與一名男子聊天非常曖昧，因此大受刺激。情緒失控的他將相關聊天紀錄截屏，傳到親屬群組洩憤，並發表了過激言論。此外，他還根據李娟與該男子的曖昧聊天紀錄，實名向妻子的公司投訴，稱李娟與網友開房出軌。

報導說，身為空姐的李娟，因為楊軍的舉報，她被暫時停職了。她說，「還有多名陌生人因各種渠道獲知楊軍發布的侵權信息，而聯繫我，楊軍還公布了我的聯繫方式，對我產生極大的精神損害。」

李娟認為，楊軍通過微信等方式向她的家人、朋友、同事和單位傳送侮辱毀謗她的訊息，致使自己及家人因此遭到巨大的精神傷害。

她一氣之下將丈夫訴至長沙市雨花區人民法院，要求對方公開賠禮道歉、消除其言行所造成的惡劣影響，並恢復她的名譽，同時賠償1.5萬元人民幣損失。

雨花區法院一審認為，李娟的名譽也不會因楊軍的一次過激行為而受到影響，楊軍出現上述過激行為實屬不妥，應予改正；李娟沒有提供充分的證據以證明楊軍除微信外另通過其他方式對其實施侵權行為並造成其名譽受損，故一審法院對李娟的訴訟請求不予支持。

李娟無法接受，楊軍的行為僅僅被認定為「一次過激行為」，她提起了上訴。

長沙市中級人民法院二審也認為，丈夫行為應該被批評教育，但是情有可原，不屬於侵權，判決駁回上訴，維持原判。

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